«Первый БИТ» внедрил подсистему «1С:ERP» в аэропорту «Симферополь»

«Первый БИТ» внедрил подсистему программы «1С:ERP» в международном аэропорту «Симферополь». Подсистема позволила предприятию снизить трудозатраты на ведение учета, формирование регламентированной отчетности и расчета зарплаты в кадровой службе и бухгалтерии.

До проекта специалисты аэропорта вели кадровый учет и расчет заработной платы в программе «1С:ЗУП» версии 2.5, техническую поддержку которой фирма «1С» прекратила в апреле 2018 г. Для предприятия это стало одним из поводов, чтобы перейти на новое решение.

В аэропорту «1С:ЗУП» версии 2.5 обменивалась данными с решениями «1С:Бухгалтерия 8» и «1С:ЗУП» версии 3.1, которая размещена в облаке. Такая система не позволяла учесть все потребности отдела кадров. Формировать ряд отчетов и вносить дополнительные данные в учетную документацию приходилось вручную.

Например, не хватало функциональности для работы с графиками учета рабочего времени персонала. Для каждого сотрудника, а их около 2 тыс. человек, такой график формируется в индивидуальном порядке на основании производственного календаря Республики Крым.

Главное отличие этого календаря от российского – дополнительные праздничные дни, которые могут быть утверждены указом главы Крыма за сутки до праздника. Если такое происходит, отделу кадров нужно в оперативном порядке переформировать график работы сотрудников аэропорта «Симферополь». Но этого не сделаешь быстро в «1С:ЗУП» версии 2.5.

Когда фирма «1С» сообщила о прекращении поддержки устаревшей версии «1С:ЗУП», руководство аэропорта приняло решение не переходить на новую, а внедрить подсистему программы «1С:ERP». Последняя так же позволяет вести кадровый учет и расчет заработной платы.

«Такое решение связано с тем, что в будущем руководство аэропорта планирует создать единую систему по управлению нормативно-справочной информацией и всех бизнес-процессов предприятия. Она будет создана за счет внедрения отдельных подсистем решения "1С:ERP". Поэтому реализованный проект можно назвать первым шагом аэропорта на пути к единой системе», – сказал руководитель проектов компании «Первый БИТ» Александр Кашанский.

За 4 месяца специалисты «Первого БИТа» перенесли большой объем данных с «1С:ЗУП» версии 2.5 на подсистему программы «1С:ERP». Они доработали функциональности подсистемы, чтобы она соответствовала требованиям заказчика. Специалисты «Первого БИТа» также обучили сотрудников аэропорта работе в подсистеме решения «1С:ERP». Всего было автоматизировано 20 рабочих мест в кадровой службе и бухгалтерии аэропорта.

«Завершенный проект обеспечил полноценное ведение кадрового учета и расчета зарплаты персоналу в полном соответствии с законодательством РФ и требованиями компании. Главная задача перехода на новую систему достигнута – снижены трудозатраты на ведение учета, формирование регламентированной отчетности и расчета зарплаты», – отметила руководитель проекта аэропорта «Симферополь» Анастасия Наталюк.