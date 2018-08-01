Ofd.ru запустил систему уведомлений для пользователей ККТ

Ofd.ru, оператор фискальных данных, запустил для своих клиентов систему уведомлений, которые помогут контролировать работу ККТ и подключенных сервисов. Бесплатные уведомления можно настроить в личном кабинете.

Пользователям доступны для подключения несколько видов уведомлений: о завершении срока услуг ОФД на конкретной кассе, о завершении действия пакета сообщений, которые отправляются покупателям на абонентский номер, об ожидании чеков от кассы более 24 часов, а также о неисправностях, блокирующих работу ККТ. Можно выбрать как один тип уведомления, так и все. Уведомления напоминают пользователю о необходимости продления подключенных сервисов, а также для предупреждения о неисправностях ККТ.

Уведомления о завершении срока пакета услуг (сообщений или услуги передачи фискальных данных) высылаются пользователю заранее. Так, уведомление о том, что срок услуги ОФД заканчивается, пользователь получит за 30 дней до истечения срока контракта, а уведомление о том, что пакет сообщений подходит к концу – при снижении остатка сообщений до 50 штук. Клиенты Ofd.ru получают уведомления на свою электронную почту.

Важной функцией является рассылка уведомлений о событиях, которые могут блокировать работу кассы. Например, многие предприниматели пропускают срок замены своего ФН, особенно если он быстро заполняется. Теперь система уведомлений, созданная Ofd.ru, напомнит предпринимателю о необходимости смены ФН, если он заполнится более, чем на 80%. Также система оповестит предпринимателя, если появятся ошибки при передаче чеков в ФНС или если касса не передает чеки более 24 часов.

«Уведомления помогут клиентам Ofd.ru оперативно реагировать на события, которые влияют на работу касс: так, к примеру, система напомнит предпринимателю, что до смены фискального накопителя осталось 45 дней. Замена ФН не станет для предпринимателя сюрпризом, он сможет заранее приобрести ФН и оперативно заменить его, не останавливая работу своего бизнеса ни на минуту. Набор уведомлений будет расширяться. В наших планах – создание уведомлений об открытии и закрытии смены, среднем чеке за день или выбранный период, возвратах и общем количестве чеков. Пока такие уведомления доступны предпринимателям в бесплатном чат-боте Ofd.ru в Viber», – сказал Антон Румянцев, директор Ofd.ru.

Чтобы подключить систему уведомлений, клиентам Ofd.ru нужно войти в личный кабинет в раздел «Профиль». Уведомления доступны пользователям, которые завели личный кабинет и подключили кассу.