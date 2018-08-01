«М.Видео» открыла авторизованные сервисные центры Apple

«М.Видео», розничная сеть, входящая в группу САФМАР Михаила Гуцериева, открыла авторизованные сервисные центры Apple в магазинах бытовой техники и электроники. Благодаря специальному сертифицированному оборудованию от Apple починить разбитый экран iPhone или заменить батарею можно будет в кратчайшие сроки.

Первые два сервисных центра Apple откроются в магазинах «М.Видео» в Москве в ТЦ «Авиапарк» (м. ЦСК) и ТЦ «Мебель Град» (м. Домодедовская). В перспективе проект может быть расширен и на другие города. Авторизованные сервисные центры в магазинах ритейлера оборудованы сертифицированным оборудованием, детали и запчасти получают напрямую от Apple, сотрудники прошли обучение, обслуживание техники происходит с четким соблюдением процедур производителя.

В сервисных центрах Apple в магазинах «М.Видео» клиенты могут получить полный спектр услуг – настроить iPhone или Mac, установить новое программное обеспечение, снять блокировку, произвести гарантийный и постгарантийный ремонт. Обратиться в сервисный центр «М.Видео» могут все владельцы техники Apple вне зависимости от страны покупки или продавца, если техника сертифицирована для использования на территории России. Обменять или вернуть купленные в «М.Видео» гаджеты от Apple покупатели, как и прежде, смогут в магазинах.

«"М.Видео" является официальным партнером Apple, в магазинах по всей стране работает более 100 выделенных зон Apple, где можно оценить все новинки и получить консультацию эксперта по любому вопросу. Открытие авторизованных сервисных центров в магазинах "М.Видео" – один из элементов экосистемной работы компании с клиентами, наравне с ассортиментом, аксессуарами, акциями. Мы любим и разбираемся в гаджетах Apple и теперь готовы оказывать всестороннюю поддержку всем поклонникам этой марки не только в момент покупки, но и в рамках гарантийного или постгарантийного обслуживания», – отметил директор по продуктам Apple компании «М.Видео» Сергей Сухоруков.

Партнерами «М.Видео» выступают «Современный сервис» и Brobrolab.