Microsoft разработала селфи-зеркало для H&M

В рамках партнерства Microsoft и H&M было разработано интерактивное зеркало, которое дает советы по выбору одежды, снимает портреты посетителей магазина, а также создает уникальные предложения по покупкам. Все это возможно благодаря алгоритмам распознавания речи и лиц, которые работают на мощностях облака Microsoft Azure. Зеркало установлено на втором этаже флагманского H&M на Таймс Сквер в Нью-Йорке.

Когда посетитель попадает в поле зрения камеры, зеркало здоровается и предлагает сделать фото, либо дать совет по выбору стиля. В первом случае делается несколько снимков, стилизованных под обложку модного журнала. Покупатель решает, на каком остановиться, и сканирует QR-код, чтобы получить фотографию на свое устройство и потом поделиться ей в социальных сетях. Если попросить «умное» зеркало дать совет по выбору стиля, то оно постарается подобрать наиболее подходящие модели одежды, а также сгенерирует код на скидку или специальное предложение.

«Это интерактивное зеркало призвано стать примером одного из потенциально новых применений для голосовых ассистентов, а также вдохновлять на поиск новых креативных и современных способов взаимодействия с клиентом», – сказал директор по развитию бизнеса Microsoft Линда Пиммесхофер.