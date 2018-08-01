«Мегафон» протестировал оборудование Nokia Fronthaul для сети 5G

«Мегафон» и Nokia провели успешные испытания оптического оборудования Nokia Fronthaul 1830 VWMна сети связи «Мегафона» для подготовки транспортной сети «Мегафона» к 5G в Москве.

В ходе тестирования была продемонстрирована возможность оптимизации инфраструктуры сети радиодоступа за счет централизации блоков электронной обработки AirScale Baseband Unit в едином центре Baseband Hotel. Консолидация многих BBU на одной площадке существенно уменьшает операционные расходы на их обслуживание.

Удаленная базовая станция мобильной связи Nokia, включающая в свой состав несколько радиоблоков AirScale Radio Remote Head, была подключена к центральной станции «Мегафона» Baseband Hotel с использованием волоконно-оптической транспортной сети Fronthaul на оборудовании Nokia 1830 VWM (Versatile WDM Module).

Результаты испытаний показали, что оборудование Nokia Fronthaul 1830 VWM для уровня радиодоступа (RAN) сетей 5G полностью обеспечивает все параметры, необходимые для передачи данных от центральной площадки к удаленным радиоблокам сети мобильной связи и в обратном направлении, причем как по пропускной способности, так и по дрожанию, задержке и асимметрии в задержках сигналов по направлениям передачи и приема. Данное решение прозрачно к протоколам взаимодействия, эффективно по энергопотреблению и легко масштабируется.

Применение оборудования семейства Nokia 1830 VWM позволило улучшить эффективность использования ресурса оптического волокна за счет передачи по нему нескольких каналов связи. Это в свою очередь ведет к уменьшению затрат оператора при подключении станций мобильной связи к транспортной сети.

Евгений Новосёлов, технический директор столичного филиала «Мегафона» отметил: «Мы продолжаем наращивать наш технический и профессиональный потенциал в сфере развития и внедрения 5G в России. Мы первыми среди операторов получили тестовые частоты для 5G и уже провели электронное моделирование радиопокрытия с оценкой емкости нового частотного диапазона на сегменте собственной LTE-сети в центре Москвы. Впервые в России на своей сети в рамках тестовой зоны 5G, развернутой в Москве, Санкт-Петербурге и Казани в преддверии Чемпионата мира по футболу, продемонстрировали работу готового к коммерческому внедрению абонентского оборудования 5G, провели прямую трансляцию футбольного матча в формате VR с использованием технологии 5G и показали практическое применение технологии пятого поколения для сопровождения движения автономного транспорта. Тестирование оптического оборудования Nokia Fronthaul для построения транспортной сети 5G в Москве – наш очередной шаг к внедрению связи пятого поколения в повседневную жизнь страны».

Деметрио Руссо, вице-президент Nokia в регионе Восточная Европа отметил: «Мы рады сотрудничеству с «Мегафоном» в области тестирования и подготовки сети оператора к 5G. Транспортная сеть Fronthaul, развёрнутая с использованием оборудования семейства Nokia 1830 VWM, позволяет сохранить инвестиции оператора и обеспечить необходимые параметры транспортной сети при последующем развертывании сети мобильной связи следующего поколения 5G».