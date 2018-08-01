InfoWatch и «Эшелон» интегрировали Traffic Monitor и SIEM-систему «Комрад»

ГК InfoWatch и ГК «Эшелон» сообщили о завершении интеграции решения для предотвращения утечек конфиденциальной информации и защиты бизнеса от внутренних угроз (DLP-системы) InfoWatch Traffic Monitor с системой централизованного управления событиями информационной безопасности (SIEM-система) «Комрад».

DLP-система InfoWatch Traffic Monitor контролирует информационные потоки в организациях и предотвращает случайные и преднамеренные утечки корпоративной информации, применяя к событиям весь спектр технологий InfoWatch анализа информационных потоков. В результате интеграции решений, проанализированные в DLP-системе InfoWatch события, передаются для обработки в систему управления событиями информационной безопасности «Комрад».

В SIEM-системе «Комрад» переданные из InfoWatch Traffic Monitor данные дополняются информацией из других систем ИБ: средств антивирусной защиты, системы обнаружения вторжений в компьютерную инфраструктуру организации (IDS), маршрутизаторов, межсетевых экранов, серверов и автоматизированных рабочих мест пользователей.

Таким образом, офицер безопасности организации, коррелируя информацию из DLP-решения с другими средствами защиты, получает наиболее широкую картину инцидента, что помогает при проведении расследований и позволяет предотвращать атаки, направленные на хищение конфиденциальной информации.

«Совместное использование решений InfoWatch и ГК «Эшелон» позволяет заказчикам получать дополнительные возможности для защиты своих бизнес-процессов, а также минимизировать финансовые, операционные и репутационные потери», — сказала Марина Баталова, руководитель направления интеграционных решений ГК InfoWatch.

«Объединение возможностей DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor и SIEM-системы «Комрад» позволит компаниям еще более оперативно реагировать на возникающие инциденты ИБ и предотвращать возникающие угрозы», — сказал Алексей Титов, руководитель направления развития продуктов ГК «Эшелон».