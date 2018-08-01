«Инфосекьюрити» займется интеграцией Solar Dozor в госструктурах и коммерческих организациях

«Ростелеком-Solar», разработчик продуктов и сервисов для целевого мониторинга и оперативного управления информационной безопасностью, подписала соглашение о сотрудничестве с «Инфосекьюрити» – российским специализированным сервис-провайдером в области информационной безопасности и консалтинга.

В рамках соглашения «Инфосекьюрити» получает право на поставку, проектирование и интеграцию DLP-системы Solar Dozor в государственных структурах и на объектах коммерческих заказчиков, а также оказание технической поддержки пользователям решения.

Solar Dozor предназначена для выявления и предотвращения угроз информационной безопасности компании. В отличие от аналогичных решений Solar Dozor фиксирует не только факт утечки информации, но и подозрительное поведение сотрудников, что позволяет своевременно заметить даже незначительные признаки противозаконных действий сотрудников и предотвратить инцидент.

«Конкурентное преимущество Solar Dozor состоит в совмещении концепции Data Centric Security и People Centric Security, то есть система, не только отслеживает манипуляции с конфиденциальной информацией, но и анализирует поведение и информационное окружение сотрудников. Эта отличительная особенность позволяет аналитикам, работающим с системой, проводить глубокое расследование инцидентов, а зачастую и предотвращать их. В сочетании с удобным, интуитивно понятным интерфейсом это обеспечивает востребованность Solar Dozor на рынке DLP и гарантирует взаимовыгодное сотрудничество нашим компаниям», – сказала Анна Попова, руководитель департамента анализа активности пользователей (DLP) «Инфосекьюрити».

«Мы реализуем проекты внедрения через системных интеграторов, поэтому заинтересованы во всестороннем развитии партнерской сети. Ростелеком-Solar проводит специализированные семинары по продуктам, активно привлекает партнеров к участию в отраслевых и клиентских мероприятиях, а также других маркетинговых активностях. Эксперты компании «Инфосекьюрити» уже выступили в качестве докладчиков и участников круглого стола на закрытом мероприятии Dozor Club, а также на конференции «Информационная безопасность в страховании». На самое ближайшее время запланирован еще ряд активностей, которые, как мы рассчитываем, приведут к новым сделкам и крупным проектам», – сказал Роман Макиян, руководитель направления по работе с партнерами компании «Ростелеком-Solar».