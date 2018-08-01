«ЭЛАР» создал электронную коллекцию экспонатов парка искусств «Музеон»

«ЭЛАР» завершил проект по художественной фотофиксации фондов парка искусств «Музеон». Полученные изображения используются для размещения в Государственном каталоге Музейного фонда РФ и создания печатной продукции музея.

Парк искусств «Музеон» — крупнейший в России музей скульптуры под открытым небом. На сегодняшний день он объединяет более 800 скульптур из гранита, дерева, бронзы и других материалов. В коллекции присутствуют работы советских скульпторов Евгения Вучетича, Веры Мухиной, Сергея Меркурова и Залмана Виленского. Уникальны скульптуры шестидесятников: «Жертвы репрессий» Евгения Чубарова, работы Алексея Григорьева и Леонида Рабинса.

В подборку вошли экспонаты из коллекции хранилищ музея (скульптура и живопись) и парковые скульптуры. Особенностью проекта стала художественная фотосъемка: как правило, для наполнения Госкаталога редко используются инструменты художественной фотографии.

Сергей Никитин, эксперт по фотографированию и высококачественному сканированию корпорации «ЭЛАР», отметил: «Это был уникальный проект, ведь при стандартной фотофиксации съемка идет потоком, без художественной окраски, а основной акцент при создании образов делается на фиксацию текущего состояния экспоната. Здесь мы совместно с хранителем музея выстраивали кадр, чтобы запечатлеть не только сами скульптуры, но и настроение, которые они передают, постараться художественным языком фотографии передать их культурную ценность».

Для «Музеона» составили персональную программу фотосъемки, с учетом максимальной сохранности и соблюдения правил безопасности для экспонатов. Каждая скульптура снималась с нескольких ракурсов при естественном дневном освещении. Еще одной оригинальной чертой проекта стала съемка на открытом воздухе. Самой сложной стала съемка скульптур из материалов темных тонов, бронзы и камня.

Создание электронных коллекций — одно из приоритетных направлений развития музеев по всему миру. Использование современных технологий позволяет создавать фотообразы любых музейных экспонатов и является важнейшим инструментом популяризации мировых культурных ценностей.

Мария Геннадьевна Каменкова, специалист по учету музейных предметов, отметила: «Помимо ключевой цели – занесения качественных изображений во внутримузейную электронную базу и Госкатолог РФ, полученные изображения планируется использовать для публикаций в СМИ, каталогах, для создания печатной и сувенирной продукции. Качество фото также позволило зафиксировать состояние сохранности экспонатов, чтобы в случае хищения, повреждения или вандализма у нас была возможность восстановить бесценные предметы искусства».