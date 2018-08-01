Check Point представила решение SandBlast Mobile 3.0 для мобильной безопасности

Check Point Software Technologies, поставщик решений в области кибербезопасности, объявил о новых возможностях SandBlast Mobile — решения для защиты от мобильных угроз. SandBlast Mobile 3.0 обеспечивает безопасность предприятия и позволяет сотрудникам безопасно работать с помощью своих мобильных устройств.

Новый SandblastMobile 3.0 создает новую парадигму мобильной безопасности с предотвращением сетевых угроз на уровне устройства. Обновленный SandBlast Mobile — это: предотвращение фишинговых атак на все приложения; блокировка доступа к вредоносным сайтам; блокировка зараженных устройств от отправки конфиденциальных данных в бот-сеть; защита корпоративных приложений и данных от зараженных устройств; устранение угроз, независимое от пользователя или мобильных платформ управления.

«Мобильные устройства стали неотъемлемой частью ИТ-экосистемы предприятий во всем мире. Однако в большинстве организаций из защита совсем не соответствует уровню и стоимости корпоративных активов, которые они хранят и обрабатывают, — отметил Василий Дягилев, глава представительства Check Point Software Technologies в России и СНГ. — Предприятиям необходимо использовать надежную комплексную защиту от угроз на своих мобильных устройствах, чтобы они не были тем самым слабыми звеном в их защите. Новые возможности SandBlast Mobile расширяют лучшую в своем классе технологию предотвращения угроз на мобильных устройствах, обеспечивая полностью интегрированную защиту в корпоративных сетях, конечных точках, облачных и мобильных средах».

SandBlast Mobile — решение для предотвращения продвинутых кибератак. Check Point SandBlast Mobile защищает от угроз для мобильных устройств и приложений, а также сетевых атак, и обеспечивает высокий уровень отслеживания угроз, не влияя на производительность и юзабилити устройств.

Согласно независимой оценке Miercom Mobile Threat Defense Industry Assessment 2017, SandBlast Mobile достиг наивысших результатов по обнаружению угроз среди решений ИБ-вендоров, принявших участие в тестировании. Check Point смог отследить новые векторы атак на мобильные устройства — от известного ПО, сетевых и операционных эксплойт-китов до угроз нулевого дня, SMS-атак и Bluetooth эксплойтов. В ответ на эти угрозы Check Point разработал комплексное решение для корпоративных заказчиков в рамках архитектуры безопасности Check Point Infinity. Infinity производит постоянный обмен показателями между сетевыми устройствами, конечными ПК, облаком и мобильными устройствами.