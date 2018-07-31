В школах и детсадах Москвы появится «умная» система видеонаблюдения

С нового учебного года власти столицы планируют запустить два пилотных проекта. В рамках первого в московских школах будут тестировать технологию распознавания лиц. Параллельно детские сады оснастят камерами, к записям которых получат доступ родители.

Пилотные проекты нацелены на повышение безопасности в школах и детских садах. По словам руководителя Департамента информационных технологий города Москвы Артема Ермолаева, система распознавания лиц в перспективе может заменить турникеты, с ее помощью будет осуществляться более точный контроль за входящими в школы людьми. «Если пилот докажет свою жизнеспособность, тогда будем думать о его распространении», – рассказывает Артем Ермолаев.

Система видеонаблюдения в детских садах с открытым доступом для родителей уже тестируется в ряде столичных детских садов. По словам Ермолаева, пилот хорошо работает и пользуется спросом. «Сервисы видеонаблюдения берут на себя установку в детском саду всей необходимой инфраструктуры, обеспечивают договоренность с родителями о подписании согласия на трансляцию, а город со своей стороны дает инфраструктуру идентификации посредством mos.ru, чтобы не любой желающий в интернете смотрел, а только идентифицированный родитель и только группу его ребенка», — комментирует Артем Ермолаев.

Оба проекта – очередной этап развития системы городского видеонаблюдения, которая включает 160 тыс. камер, установленных по всей Москве: во дворах, местах массового скопления людей, на объектах торговли и строительства, в образовательных и медицинских учреждениях.