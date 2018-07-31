TP-Link начинет российские продажи игрового MU-MIMO роутера Archer C5400X. Цена

TP-Link анонсировала старт продаж 3-диапазонного MU-MIMO роутера Archer C5400X – первого роутера с 64-битным 4-ядерным процессором с частотой 1,8 ГГц. Устройство уже доступно для заказа у российских дистрибьюторов.

В основе Archer C5400X лежит четырехъядерный 64-битный процессор с частотой 1,8 ГГц, три сопроцессора Wi-Fi и 1 ГБ оперативной памяти. Чипы Broadcom Cortex-A53 координируют передачу данных одновременно для нескольких высокоскоростных устройств, сокращая задержки и обеспечивается стабильную работу Wi-Fi сети для всех клиентов.

Процессор роутера обеспечивает максимальную сетевую производительность для компьютеров и игровых консолей, позволяя играть в онлайн-игры без малейших задержек и сбоев. Благодаря мощной аппаратной части роутер может быть использован игровыми командами для тренировок на общей площадке.

Кроме того, Archer C5400X оснащен поддержкой трех беспроводных диапазонов с сумарной производительностью до 5334 Мбит/с: 1000 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц для просмотра онлайн-стримов и прослушивания потокового аудио, а также два канала 5 ГГц скоростью до 2167 Мбит/с для онлайн-игр и потоковой трансляции 4K-видео. Функция Smart Connect автоматически назначает один из трех диапазонов подключаемым устройствам, обеспечивая сбалансированное сетевое подключение.

Функция 4×4 MU-MIMO обеспечивает до 4 раз более быструю передачу данных по Wi-Fi, чем стандартные роутеры, а NitroQAM повышает максимальную скорость Wi-Fi для всех каналов на 25%. Технологии RangeBoost и Beamforming повышают мощность сигнала роутера и позволяют подключать устройства, которые находятся на большем расстоянии или обладают меньшей пропускной способностью. Комбинация вышеперечисленных технологий обеспечивает комплексное, стабильное и максимально скоростное подключение Wi-Fi для множества устройств одновременно.

Помимо возможности надежного подключения к Wi-Fi сети, Archer C5400X обладает восемью гигабитными портами Ethrenet для подключения IP-камер, персональных компьютеров, игровых консолей и телевизоров, открывая доступ к развлечениям на максимальной скорости. Благодаря возможности агрегирования гигабитных каналов вы можете подключить NAS к двум портам Ethernet и обеспечивать 2 Гбит/с подключение для сверхбыстрой передачи данных. Роутер также обладает двумя портами USB 3.0 для подключения внешних накопителей данных.

Для обеспечения высокой скорости работы процессора Archer C5400X оснащен отдельным блоком для управления шифрованием и дешифрованием VPN-соединений. Этот модуль увеличивает скорость дешифрования и шифрования, при этом сохраняя основные ресурсы ЦП. Вы сможете работать по VPN на максимальной скорости без ущерба для производительности других приложений.

Функция HomeCare использует технологию компании Trend Micro и обеспечивает надежную защиту сети от вредоносных атак. Homecare позволяет фильтровать вредоносный контент, защищать от проникновений в домашнюю сеть и держать в карантине инфицированные устройства. Активная база данных защищает подключенные устройства от 250 миллионов угроз и позволяет модифицировать политику доступа пользователя в соответствии с персонализированными настройками.

Новейшая функция Bluetooth-соединения TP-Link позволяет настроить роутер через смартфон с помощью бесплатного приложения Tether без необходимости подключения к сети Wi-Fi и ввода пароля.

«Мы с радостью представляем в России Archer C5400X, и надеемся, что наш новый роутер позволит обеспечить идеальное сетевое соединение для требовательных пользователей, среди которых особо выделяются любители онлайн-игр , – сказал Альберт Лю, глава представительства TP-LINK в России, СНГ и странах Восточной Европы.

Роутер Archer C5400X уже доступен для покупки в онлайн-магазинах по рекомендованной цене 29 290 руб.