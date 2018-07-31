Sberbank CIB тестирует роботизированное оформление кредитных договоров

Sberbank CIB, корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка, запустил проект по роботизированной автоматизации оформления кредитных договоров с крупнейшими корпоративными клиентами. На начальном этапе проект реализуется внутри Sberbank CIB, до 1 сентября 2018 г. начнется эксплуатация алгоритма на промышленных данных.

Программный робот с рабочим названием iCredo оптимизирует работу сотрудников Sberbank CIB с кредитными договорами крупнейших клиентов. Это совместная разработка Sberbank CIB (Департамент развития, Департамент кредитования), центра сопровождения CIB блока «Технологии» и лаборатории по роботизации процессов Сбербанка.

В компании считают, что использование программного робота iCredo позволит в 2,5 раза сократить сроки заведения кредитных договоров в системы Сбербанка, минимизировав при этом ошибки, связанные с человеческим фактором, и, как следствие, снизить операционные расходы банка.

Старший вице-президент Сбербанка, руководитель Sberbank CIB Игорь Буланцев отметил: «Автоматизация рутинных бизнес-процессов позволяет работникам Банка сосредоточиться на индивидуальной работе с клиентами. В настоящий момент iCredo применяется при оформлении кредитных договоров крупнейших корпоративных клиентов Sberbank CIB, в будущем мы планируем тиражировать его также на крупный и средний бизнес».

Роботизированная автоматизация процессов (Robotic Process Automation, RPA) повышает эффективность работы с помощью внедрения алгоритмов для решения стандартизированных задач. С помощью этой технологии Сбербанк открывает счета юридическим лицам, выдает кредиты физическим лицам, обрабатывает исполнительные документы и оформляет отпуска сотрудникам. Благодаря RPA Банку уже удалось сэкономить 75 тыс. человеко-часов.