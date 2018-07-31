Российские компании представили защищенный программно-аппаратный комплекс

«Т-Платформы», «Новые облачные технологии», «Русбитех», «Инфотекс», «КриптоПРО» и «Феникс» представили автоматизированное рабочее место с высоким уровнем информационной безопасности. Решение ориентировано на использование в государственных структурах, а также в коммерческих компаниях, предъявляющих высокие требования к уровню информационной защиты.

Аппаратная часть представляет собой терминальное устройство «Таволга Терминал 2BT1» в форм-факторе Mini ITX. «Таволга Терминал 2BT-1» - российская разработка на базе отечественного процессора Байкал-Т1, обеспечивает высокий уровень безопасности, отличается простотой установки, подключения и позволяет формировать решения для оснащения рабочих мест, обеспечивая широкие возможности работы с периферийными устройствами. В состав комплекта также входит монитор, клавиатура и мышь (проводные USB/беспроводные).

В пакет предустановленного программного обеспечения АРМ включены продукты российских разработчиков. ОС «Astra Linux Special Edition» (Русбиттех) является единственной операционной системой, которая прошла системы сертификации систем безопасности информации ФСТЭК России, Министерства обороны и ФСБ России, что является подтверждением готовности её применения в автоматизированных системах, обрабатывающих информацию ограниченного доступа. «Astra Linux Special Edition» обеспечивает широкие функциональные возможности, высокую производительность и стабильность работы, а также применение оригинальных запатентованных отечественных средств защиты информации. ОС включает в себя все необходимые компоненты (СУБД, средства электронной почты, веб-технологии, офисные средства и др.), необходимые для автоматизации повседневной деятельности министерств, ведомств, органов государственной власти и др.

«Мой Офис Стандартный» (Новые облачные технологии) - российский пакет офисных приложений для эффективной работы в государственных организациях и коммерческих предприятиях. В состав продукта входит полный набор программ для работы с текстовыми документами и электронными таблицами, демонстрации презентаций. «МойОфис» сертифицирован ФСТЭК России, входит в реестр отечественного ПО и полностью удовлетворяет требованиям постановления правительства 325 «О дополнительных требованиях к офисному программному обеспечению».

Конструктор защищенных сетей «ViPNet Client» – отечественный программный комплекс, предназначенный для защиты рабочих мест корпоративных пользователей. «ViPNet Client» надежно защищает от внешних и внутренних сетевых атак за счет фильтрации трафика, обеспечивает защищенную работу с корпоративными данными через зашифрованный канал, в том числе для удаленных пользователей. «ViPNet Client 4» внесен в «Единый реестр нотификаций о характеристиках шифровальных (криптографических) средств и товаров, их содержащих».

Криптопровайдер КриптоПро CSP – российское программное обеспечение, обеспечивающее фундамент для работы с криптографическими функциями, в том числе для решения задач электронной подписи и проверки файлов. Дополнительно поставляются: средство использования криптографическими функциями из браузера - КриптоПро ЭЦП Browser plug-in и клиент для высокопроизводительного VPN-шлюза - КриптоПро NGate Client.

АРМ «Таволга Терминал 2BT-1» может работать по защищенным каналам со специализированными решениями компании Феникс (Fenix) для автоматизированных информационных систем (АИС) государственных услуг, в частности для офисов «Мои документы» (МФЦ).

Изначальный состав группы будет постоянно расширяться за счет новых участников, чьи программные продукты эффективно дополнят имеющуюся комплектацию рабочего места. В ближайшее время такими продуктами могут стать браузер «Спутник».

Стратегическая важность использования отечественного вычислительного оборудования на базе отечественных процессоров, а также отечественного программного обеспечения, была многократно подчеркнута на государственном уровне.

Согласно указу Президента Российской Федерации от 09 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» основной задачей по реализации направления, касающегося создания экономических условий для разработки и внедрения современных технологий, стимулирования инновационного развития, а также совершенствования нормативно-правовой базы в этой сфере, являются, в том числе: преодоление критической зависимости от импортных поставок научного, экспериментального, испытательного и производственного оборудования, приборов и микроэлектронных компонентов, программных и аппаратных средств вычислительной техники.

Также в качестве основных направлений развития российских информационных и коммуникационных технологий, перечень которых может быть изменен по мере появления новых технологий, являются: внедрение отечественных информационных технологий; проведение на региональном и международном уровнях мероприятий, направленных на продвижение российских товаров и услуг, в интересах российских организаций, развивающих и внедряющих отечественные информационные и коммуникационные технологии. В рамках программы «Цифровая экономика» к реализации в 2018 году утверждены мероприятия, направленные на преимущественное использование отечественного компьютерного, серверного и телекоммуникационного оборудования на объектах инфраструктуры обработки данных.

Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» предусмотрено Правительству Российской Федерации совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации обеспечить достижение следующих целей и целевых показателей: использование преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и организациями; решение следующих задач: создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи, обработки и хранения данных преимущественно на основе отечественных разработок; обеспечение информационной безопасности на основе отечественных разработок при передаче, обработке и хранении данных, гарантирующей защиту интересов личности, бизнеса и государства; создание сквозных цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок.

Комплексное автоматизированное рабочее место «Таволга Терминал 2BT-1» может стать основой унифицированного рабочего места госслужащих и позволит решать широкий спектр практических задач органов государственной власти не только в части исполнения плана по импортозамещению, но и в части обеспечения высокого уровня информационной безопасности.

Максимальная стоимость такого базового автоматизированного рабочего места не превысит 79 тыс. руб. Цена варьируется в зависимости от объема заказа и потребностей конкретного заказчика.