Пилотная зона сети 5G запустится в Москве в 2019 году

В начале 2019 года власти Москвы планируют тестировать сеть пятого поколения в сферах здравоохранения, строительства, транспорта и ЖКХ на всей территории города.

«Мы планируем, что в Москве будет развернута постоянная тестовая зона по всему городу. Несмотря на то, что на запуск влияют много факторов, мы будем стараться запустить пилот в начале 2019 года, чтобы у нас был год на его тестирование», – заявил заместитель руководителя столичного Департамента информационных технологий Александр Горбатько.

Связь пятого поколения уже тестируется в текущем году в четырех ключевых сферах: здравоохранении, транспорте, строительстве и ЖКХ. В сфере здравоохранения были протестированы аппараты удаленной ультразвуковой диагностики и платформа генетического секвенирования, с которыми возможна удаленная работа по сетям 5G. На август месяц запланирована демонстрация использования сети нового поколения в беспилотном транспорте.

Пилотный проект запускается ДИТ Москвы в партнерстве с ПАО «МегаФон» в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного мэром Москвы Сергеем Собяниным и генеральным директором ПАО «МегаФон» Сергеем Солдатенковым в рамках Питерского международного экономического форума в мае 2018 года.

Оператор планирует развернуть пилотную сеть сотовой связи 5G до третьего квартала 2019 года. Коммерческий запуск сети намечен до 2022 года.