Москвичи поделятся видением будущего мегаполиса

На площадке crowd.mos.ru с 1 по 10 августа для москвичей будет открыта возможность поделиться своими идеями об основных векторах цифрового развития мегаполиса, а также о технологиях, которые должны появиться в Москве до 2030 года.

Горожане смогут оставлять свои комментарии в трех ветках обсуждения: «умный город», технологии будущего, стратегические инициативы, которые помогут сделать мегаполис лучше. Также жители смогут предложить свои идеи по 7 направлениям стратегических инициатив: здравоохранение, образование, культура, транспорт, городская среда и ЖКХ, социальная сфера и открытое правительство. Лучшие инициативы, которые поддержат жители и отберут эксперты, войдут в стратегию «Умный город – 2030» и могут быть реализованы в Москве.

Москвичи могут задавать свои вопросы экспертам, которые присутствуют на площадке: руководителю ДИТ Москвы Артёму Ермолаеву, директору по инновациям Doc+ Илье Ларченко, генеральному директору «Tele2 Москва» Игорю Жижикину, основателю Rusbase Марии Подлесновой, руководителю компании NtechLab Михаилу Иванову, директору Департамента развития и планирования Фонда «Сколково» Сергею Израйлиту, гендиректору МГТС Павлу Кузнецову и руководителю «Акадо Телеком» Сергею Назарову.

В рамках обсуждения на площадке crowd.mos.ru пройдет серия просветительских вебинаров от ведущих экспертов по таким технологиям как VR, 5G, интернет вещей и машинное зрение.

Перед стартом обсуждения цифровой стратегии Москвы «Умный город — 2030» на crowd.mos.ru авторы документа получили обратную связь от более чем 20 тыс. экспертов и представителей бизнеса, а также всех органов исполнительной власти города Москвы. Было собрано порядка 500 конкретных предложений. Участники обсуждения скачали материалы стратегии более 4000 раз. Обсуждение документа проходило на площадке отраслевого агрегатора ICT.Moscow.

Стратегия «Умный город – 2030» – это высокоуровневый стратегический документ. В нем определяются цели, задачи и направления дальнейшего развития Москвы как инновационного умного города будущего. Информационно-коммуникационные технологии нужны городу, чтобы повысить уровень жизни граждан, сделать процессы управления и предоставления услуг эффективнее, удовлетворять потребности людей. Документ разрабатывается Департаментом информационных технологий города Москвы с привлечением горожан, экспертов и бизнес-сообщества.

Краудсорсинговая платформа Правительства Москвы действует уже четыре года. Идеи горожан помогли повысить качество обслуживания в поликлиниках, разработать стандарт детского отдыха, создать новые маршруты наземного транспорта и многое другое. За все время пользователи предложили порядка 80 тысяч идей, 2700 из них были приняты.