Free-Kassa запускает мобильное приложение для Android и iOS

Free-Kassa запускает собственное мобильное приложение для операционных систем Android и iOS. В приложении реализован весь базовый функционал системы Free-Kassa. Теперь благодаря приложению Free-Kassa пользователи смогут через мобильные устройства контролировать финансовые потоки в своих интернет-магазинах, совершать платежи и проводить операции с криптовалютами.

Free-Kassa – это сервис, который позволяет владельцам интернет-магазинов и поставщикам услуг максимально быстро организовать прием средств от покупателей самыми различными способами: карты MasterCard/Visa, банковские/денежные переводы, платежные терминалы, интернет-банкинг, SMS, электронные платежные системы.

«Наличие собственного мобильного приложения уже становится обязательным условием для финансовых сервисов. Естественно, мы не могли пройти мимо этой тенденции. Мы постарались сделать приложение Free-Kassa максимально удобным и функциональным. При этом мы планируем, что в дальнейшем возможности нашего приложения будут постоянно расширяться за счет новых опций» - сказал Виталий Лавров, директор по развитию компании Free-Kassa.