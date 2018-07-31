«Дырявые» криптобиржи: аналитики Group-IB фиксируют рост утечек пользовательских данных

Group-IB провела первое исследование утечек учетных данных пользователей криптовалютных бирж и проанализировала характер этих инцидентов. За год количество утечек увеличилось на 369%. США, Россия и Китай оказались лидерами по количеству жертв кибератак на криптовалютные биржи.

В 2017 году, одновременно с резким увеличением интереса к криптовалютам, рекордным показателями их капитализации, взлетом курса биткоина, произошли десятки атак на криптовалютные сервисы. На основе данных, полученных из системы Group-IB Threat Intelligence (киберразведка), эксперты международной компании Group-IB проанализировали кражу 720 пользовательских учетных записей (логинов и паролей) 19 крупнейших криптовалютных бирж

В отчете Group-IB «2018 Криптовалютные биржи. Анализ утечек учетных записей пользователей» фиксируется устойчивый рост числа скомпрометированных учетных записей пользователей криптовалютных бирж. С 2016-го по 2017-й год их количество увеличилось на 369%.

Антирекорд показал первый месяц 2018 года: из-за повышенного интереса к криптовалютам и блокчейн-индустрии количество инцидентов в январе выросло на 689% по сравнению со среднемесячным показателем 2017 года. США, Россия и Китай – три страны, в которых зарегистрированные пользователи чаще других становились жертвами кибератак. Исследование показало, что каждый третий пострадавший находится в США.

Экспертами Group-IB было выявлено 50 активных ботнетов, задействованных для кибератак на пользователей криптовалютных бирж. Задействованная киберпреступниками инфраструктура, в основном, базируется в США (56,1%), Нидерландах (21,5%), Украине (4,3%) и России (3,2%).

Число используемых злоумышленниками вредоносных программ постоянно увеличивается, а сами инструменты – постоянно модифицируются. Среди наиболее часто используемых вредоносных программ — трояны AZORult и Pony Formgrabber, а также бот Qbot. При этом, киберпреступники продолжают брать на вооружение инструменты, предназначавшиеся ранее для атак на банки, и теперь успешно используют их для взлома криптобирж, кошельков и получения доступа к личным данным пользователей.

Причина успешных краж заключается в отсутствии должного внимания к информационной безопасности и недооценке возможностей киберпреступности. Первая и главная причина: игнорирование двухфакторной аутентификации, как пользователями, так и самими биржами. Вторая – пренебрежение элементарными правилами безопасности, такими как использование сложных и, главное, уникальных паролей для различных сервисов. Анализ выборки Group-IB, состоящей из 720 учетных записей, показал, что каждый пятый пользователь считал достаточным пароль короче 8 символов.

Эксперты Group-IB в своем отчете делают неутешительные выводы: на данный момент ни одна криптовалютная биржа, независимо от масштабов и длительности операционной истории, не обеспечивает абсолютную безопасность своим пользователям. По меньшей мере пять из 19 проанализированных бирж стали жертвами целенаправленных кибератак, широко освещаемых СМИ. Это Bitfinex, Bithumb, Bitstamp, HitBTC, Poloniex и, вероятно, Huobi. Причины взлома – разные: это ошибки в исходном коде программы, фишинговые атаки, несанкционированный доступ к базе данных пользователей бирж, уязвимости при хранении и выводе средств. Однако все они являются следствием недостаточного внимания к информационной безопасности и защите своих цифровых активов.

«Волнообразная активизация мошенников и повышенное внимание хакерских группировок к криптоиндустрии, модификация вредоносных программ под криптовалюты, а также значительные объемы украденных средств, – все это сигнализирует о том, что рассматриваемая отрасль еще не готова защищать себя и своих пользователей, – сказал Руслан Юсуфов, директор департамента специальных проектов компании Group-IB. – Таким образом, предположительно в 2018 году количество инцидентов будет увеличиваться. Такая ситуация требует оперативной и эффективной реакции всех заинтересованных сторон, включая экспертов из разных областей».

Для того, чтобы не стать жертвой крипто-мошенников и обезопасить свои средства, Group-IB настоятельно советует пользователям внимательно относится к паролям (от 14 уникальных символов), никогда не использовать одинаковые комбинации на разных биржах и сервисах, а также всегда включать опцию 2ФА (двухфакторной аутентификации), не доверяя свои средства тем площадкам, которые не предоставляют такого способа защиты. Эксперты рекомендуют отказаться от публичного Wi-Fi (по крайней мере при проведении биржевых операций) и уделить особое внимание своим «следам» в социальных в сетях, особенно, в части афиширования факта наличия криптовалюты.

Не менее важными являются рекомендации для владельцев бирж. Прежде всего, двухфакторную аутентификацию необходимо сделать обязательной опцией для всех пользователей и их операций, регулярно проводить аудит защищенности ИТ-инфраструктуры самой биржи и связанных с ней сервисов, а также выделять ресурсы на обучение и повышение осведомленности персонала в области безопасности, начиная от топ-менеджмента (фаундеров) и заканчивая рядовыми сотрудниками. Среди важных аспектов повышения уровня защиты криптобирж эксперты также называют обязательную установку решений класса Threat Intelligence, использование возможностей киберразведки и внедрение анти-фрод решений, включающих в себя системы поведенческого анализа. Также рекомендуется разработка оперативного плана реагирования на инцидент информационной безопасности, что позволит минимизировать потенциальный ущерб от кибератак.