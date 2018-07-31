Банк «Хоум кредит» сообщил о запуске Google Pay

С 31 июля 2018 г. дня клиенты банка «Хоум кредит» могут пользоваться удобным и безопасным мобильным платежным сервисом Google Pay. С его помощью можно платить во всех магазинах, где принимают бесконтактные платежи.

К Google Pay можно привязать совместимые с сервисом действующие карты банка «Хоум кредит» (кредитные, дебетовые, виртуальные, карты моментальной выдачи). Карты сохранят все свои функции и будут работать так же, как обычные пластиковые карты. Например, при оплате картами с программой лояльности «Польза» через Google Pay клиенты по-прежнему будут получать кешбэк баллами за любую покупку.

Google Pay работает на устройствах с операционной системой Android 5.0 или выше и поддержкой технологии бесконтактной оплаты — NFC.

Настроить сервис просто. Для начала нужно скачать приложение Google Pay из магазина приложений Google Play. Затем нужно открыть приложение и следовать инструкциям на экране. После того, как вы выполните все инструкции и добавите банковские карты в приложение, вы сможете платить мобильным устройством через Google Pay.

«Число транзакций с помощью мобильных телефонов возрастает. Это удобно и безопасно. Клиенту не нужно носить с собой все свои банковские карты – их можно просто добавить в приложение на смартфоне», – отметил Михаил Балабанов, директор по цифровому бизнесу банка «Хоум кредит».