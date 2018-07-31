Apple расширила географию калибровочных машин по замене дисплеев iPhone в РФ

Apple объявила о том, что с сегодняшнего дня в России существенно расширилась география сервиса по замене дисплеев iPhone в авторизованных сервисных центрах.

Раньше калибровочными машинами были оснащены несколько авторизованных сервисов в Москве и Санкт-Петербурге, теперь это 9 городов. Калибровочные машины позволяют осуществлять ремонт экрана в день обращения, с сохранением гарантии на устройство.

Для потребителей в России Apple рекомендует новое приложение «Поддержка Apple», где доступен полный список авторизованных сервисных партнеров в вашем городе. Записаться на прием можно прямо через приложение. При поиске сервисного центра необходимо выбрать опцию «Возможен ремонт экрана в день обращения» – появится список всех ближайших сервисных центров, оснащенных калибровочной машиной.

Поиск авторизованных партнеров также доступен через сайт.

Список авторизованных сервисов.

Москва. B2X - ул. Петровка, 2 ТД "ЦУМ"; ул. Никольская Д.10, ТЦ «Никольская Плаза», 2 этаж; «Бробролаб» - ул. Дербеневская, 1 Офис 30; «НБ Сервис» - Сретенский бульвар, Д.6/1, Стр.2; «Твой Мобильный Сервис» - Ул.Садовая-Кудринская Д.20; «Современный Сервис» - Солнечногорский Проезд, Д.11; «Маклабс» - Новая Площадь, Д. 10; «Сервис Про» - Новодмитровская, Дом 1, Строение 13.

Санкт-Петербург. В2Х - ул. Садовая, Д38 «Торговый Дом Купца Яковлева», 2 этаж, секция 214; iPort - Невский Проспект, 116.

Екатеринбург. «Алстер Сервис» - Ул. Крылова 27, офис 108 деловой центр «Крыловский».

Челябинск. iCentreService Express - Ул. Лесопарковая, 7.

Ростов-на-Дону. «МТайм» - Ул. Пушкинская, 215.

Краснодар. «МТайм» - ул. Красная, 176 ТЦ «Центр Города».

Воронеж. «Компьютерная Клиника №365» - Ул.Кирова д.10.

Красноярск. «Диалог Студия» - Ул. Ленина, дом 221а, офис 321.

Калининград. iCenter - Театральная Ул, 30 ТЦ «Европа Молл».