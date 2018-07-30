В Москве запустился туристический портал на трех языках

В столице появился портал с гидом по достопримечательностям и умной картой развлечений Discover Moscow («Познакомься с Москвой») с информацией на русском, английском и китайском языках. Он подскажет туристам, как добраться до Москвы, оформить визу или авиабилет, где остановиться и забронировать номер.

Discover Moscow расскажет об интересных экскурсиях, фестивалях, музеях, храмах, старинных усадьбах и ценах на входные билеты. Пользователь может указать свой возраст, предпочтения и примерный уровень трат, чтобы получить индивидуальный маршрут и персональную рекомендацию о том, как провести время в Москве. К примеру, студентам из США портал порекомендует одни точки притяжения и события, а пожилой паре из Великобритании — другие.

Туристический портал — совместный проект столичного Департамента информационных технологий и Департамента спорта и туризма Москвы.