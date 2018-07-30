«ЦРТ-инновации» и «Ред Софт» подтвердили совместимость своих продуктов

«ЦРТ-инновации» и «Ред Софт» в рамках установленного технологического партнерства провели ряд тестирований на совместимость своих программных продуктов. Испытания подтвердили возможность совместной эксплуатации и корректность работы омниканальной платформы для создания диалоговых решений ChatNavigator (производства ЦРТ-инновации) и российской операционной системы РЕД ОС (производства «Ред Софт»).

ChatNavigator обеспечивает функционал ведения естественного диалога в текстовых и голосовых каналах обслуживания: выявление тематики обращения, уточнение информации, поддержка контекста диалога, обработка пользовательского ввода. В систему встроены инструменты разработки, тестирования и ведения сценариев, анализа и разметки диалогов, а также формирования отчетности по качеству обслуживания. Платформа поддерживает возможность локальной и облачной установки, а также подключения по API в существующую инфраструктуру и прямую интеграцию в внешними ИС (REST API, JSON, XML) без привлечения вендора.

РЕД ОС – многопользовательская, многозадачная операционная система на основе ядра Linux и пакетной базы RPM-формата, функционирующая на широком спектре аппаратных платформ, серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№3751). Соответствует требованиям информационной безопасности по профилю защиты операционных систем типа «А» четвертого класса защиты ИТ.ОС.А4.ПЗ, утвержденным приказом ФСТЭК России от 19 августа 2016 г. № 119.

«Успешные результаты тестирований ChatNavigator на РЕД ОС позволят сформировать надежную импорто-независимую цепочку, которую можно будет интегрировать в системы государственных и частных учреждений. Таким образом, в рамках политики импортозамещения предполагается заменить иностранные решения на отечественные, которые нисколько не уступают в удобстве и эффективности», - сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».

«Сегодня отечественные IT-компании создают надежные конкурентоспособные решения на разных уровнях — от операционных систем до приложений. И они привлекательны не только в русле политики импортозамещения, но также интересны за счет функционала и стоимости, — отметил генеральный директор ЦРТ Дмитрий Дырмовский. — Важным фактором при выборе ПО является простота его интеграции с другими элементами IT-инфраструктуры. Испытания ChatNavigator и РЕД ОС в очередной раз доказали полную состоятельность наших решений и в этом отношении».

Обе компании активные участники Ассоциации Разработчиков Программных Продуктов «Отечественный софт» и заинтересованы в расширении программной среды как собственных разработок, так и совместных решений.