Стартовали российские продажи LTE роутера Zyxel LTE5366

Zyxel Communications объявила о поступлении в продажу на территории РФ LTE роутера LTE5366, который стал одним из первых LTE решений, использующих технологию 802.11ac Wave 2 Wi-Fi.

Zyxel LTE5366 обеспечивает быстрое мобильное широкополосное соединение дома и в офисе, улучшая производительность беспроводной сети и ее покрытие.

Новинка улучшает качество соединения в помещениях и полностью соответствует стандарту LTE CAT6. Кроме того, LTE5366 использует технологию 802.11ac Wave 2 с потоками 4x4. Новый роутер стал одним из первых, где взяли на вооружение преимущества технологии 11ac Wave2, включая увеличение скорости, расширение покрытия и поддержку большего числа устройств и приложений.

Благодаря соответствию спецификации Category 6, LTE5366 обеспечивает скорость загрузки данных до 300 Mbps, что вдвое быстрее, чем у моделей, использующих Category 4.

Zyxel LTE5366 совместим с LTE, DC-HSPA+/HSPA/UMTS и EDGE/GPRS/GSM, поэтому пользователь может подключаться к различным мобильным сервисам широкополосной связи, которые доступны в разных странах мира.

В Zyxel LTE5366 используется актуальная технология MU-MIMO 802.11ac, которая удваивает производительность WiFi по сравнению с Single User MIMO (SU-MIMO) и поэтому подходит для обслуживания беспроводной сети, к которой подключено много клиентских устройств.

Zyxel LTE5366 оснащен гигабитными портами для создания сеть на гигабитных скоростях. Функция Dual WAN (возможность подключить проводной Ethernet канал с функцией failover), если LTE сигнал пропадёт, роутер подключиться к проводному провайдеру. Есть возможность подключить внешние LTE антенны и тем самым улучшить прием сигнала от базовой станции; отправлять и принимать СМС-сообщения через веб-интерфейс устройства.

Подключив к роутеру флешь накопитель, можно настроить к нему доступ по FTP или SAMBA. Роутер оборудован FXS-портом с поддержкой CS-Voice и Voice over LTE – можно подключить аналоговый телефон и звонить через установленную в роутер симку. Есть возможность разместить роутер на стене. Устройство можно использовать дома и в офисе для создания основного и резервного канала доступа в интернет.