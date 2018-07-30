Sabre сообщила о создании подразделение Travel Solutions

Sabre Corporation, поставщик технологий для мировой индустрии туризма и путешествий, сообщил об изменениях в организационной структуре и новых назначениях, которые подчеркивают стремление компании ускорить эволюцию инструментов розничной торговли, дистрибуции и выполнения торговых операций, а также развитие передовой платформы для туристического бизнеса.

Дэйв Ширк (Dave Shirk) назначен исполнительным вице-президентом и президентом нового структурного подразделения Travel Solutions. В него войдут Travel Network, Airline Solutions и работа компании в области данных и аналитики по всем направлениям деятельности. При этом финансовая отчетность будет по-прежнему публиковаться по подразделениям Travel Network, Airline Solutions и Hospitality Solutions.

Создание Travel Solutions – шаг в реализации стратегии Sabre по объединению процессов во всех каналах розничной торговли, дистрибуции и выполнения торговых операций, цель которой – повысить качество обслуживания, ускорить внедрение инноваций, развивать решения нового поколения и технологии работы с протоколом NDC.

«Нашим клиентам необходимы комплексные технологические решения, отвечающие их потребностям в ритейле, дистрибуции и выполнении торговых операций, которые откроют им новые способы взаимодействия с путешественниками, обеспечат доход и конкурентное преимущество, – отметил Шон Менке (Sean Menke), президент и CEO Sabre. – Сегодня туристический бизнес видит перед собой массу возможностей, но сталкивается с множеством вызовов и потребностью в инновациях. Стремясь улучшить сервис и реализовать свой потенциал как организации, мы развиваем компанию и укрепляем управленческую структуру. Это логичный стратегический шаг, который позволит нам сфокусироваться на клиенте, разработке и выводе новых продуктов на рынок».

Sabre также объявил о ряде новых назначений в топ-менеджменте. Сандар Нарасимхан (Sundar Narasimhan), выходец из Google, был приглашен на должность старшего вице-президента по продуктовой стратегии и президента Sabre Labs. В сферу его ответственности войдут развитие продуктов и технологической платформы нового поколения, а также проведение операционных исследований. Луис Селинкорт (Louis Selincourt) назначен старшим вице-президентом, отвечающим за развитие глобальных центров разработки.

«Работая над созданием самой передовой туристической платформы в мире, мы усиливаем команду для ускорения внедрения инноваций, – сказал Шон Менке. – Эти изменения подчеркивают нашу приверженность развитию отрасли в партнерстве с заказчиками, а также укрепляют положение технологической платформы Sabre в центре туристического бизнеса».