Polycom анонсировала появление поддержки Microsoft Teams в решении RealConnect Service

Polycom, вошедшая в состав Plantronics, объявила, что Polycom RealConnect Service, облачное решение для совместимости различных видеосистем, теперь поддерживает Microsoft Teams, а также Polycom Trio и Polycom MSR Skype Room System. Этот анонс демонстрирует, что Polycom по-прежнему активно работает с Microsoft и расширяет ассортимент аудио и видео решений для Microsoft Teams.

«Polycom сфокусирован на предоставлении пользователям лучших возможностей Microsoft Teams при использовании любого из постоянно растущего спектра коммуникационных устройств и решений. Я уверен, что в будущем это решение будет доступно на всех устройствах Plantronics, — сказал Джо Бертон, президент и главный исполнительный директор Plantronics. — Plantronics высоко ценит стратегическое партнерство с Microsoft и стремится предоставить лучший аудио- и видео опыт клиентам, использующим Microsoft Teams, Skype для бизнеса или Office 365».

Polycom RealConnect, сервис для обеспечения эксплуатационной совместимости различных видео решений, будет поддерживать собрания в Microsoft Teams. RealConnect позволяет стандартизированному оконечному оборудованию, например, Polycom и Cisco, присоединяться к собраниям Microsoft Teams. Теперь участники видеоконференций могут общаться с пользователями Microsoft Teams лицом к лицу и обмениваться контентом. Ранее решение было доступно для пользователей десктопной и онлайн-версий Skype для бизнеса. Теперь лицензии RealConnect Skype для бизнеса можно использовать и в Teams. Polycom RealConnect для Microsoft Teams станет доступен позднее в третьем квартале этого года.

Теперь Polycom Trio поддерживает Microsoft Teams для проведения собраний и звонков. Сервис запускает оригинальное приложение Teams для телефонов, делая процесс очень удобным для пользователей. Polycom Trio для Teams будет доступен в III квартале этого года. Polycom Trio уже используется 65-ю компаниями из Fortune 100, и помогает организациям пройти цифровую трансформацию с помощью многофункциональных аудиорешений.

Polycom MSR, система Polycom для Skype-переговорных, теперь поддерживает видеоконференции Microsoft Teams. Polycom MSR включает в себя ряд оригинальных видеорешений Microsoft Teams для переговорных различного размера, в том числе ведущие аудио- и видеорешения Polycom, в том числе Polycom Trio, USB-камеру Polycom EagleEye IV, панорамную камеру Polycom CX5100 и Polycom VoxBox.

Пользователи используют Polycom RealConnect для подключения Skype для бизнеса и Office 365 к стандартному оконечному оборудованию. Компания Albertsons Companies отметила ценность этого решения.

«RealConnect для Office 365 — отличный способ подключить наше оконечное оборудование к собраниям Microsoft Skype для бизнеса. Подключение происходит незаметно для пользователя и помогает повысить производительность наших сотрудников», — сказал Винс Спина, вице-президент по ИТ-инфраструктуре Albertsons Companies.

Компания Polycom, теперь входящая в состав Plantronics, запустила тестирование бета-версии Microsoft Teams среди более чем 50 корпоративных клиентов, чтобы получить обратную связь по производительности и надежности перед выпуском сервиса на рынок.