Naumen модернизировал АИС «Главгосэкспертиза»

Naumen, российский разработчик программных решений для бизнеса и органов власти, сообщил о завершении первого этапа масштабного проекта модернизации АИС «Главгосэкспертиза». Заказчик проекта – ФАУ «Главгосэкспертиза России» – государственное учреждение, осуществляющее экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий. Структура организации представлена центральным аппаратом и 12 филиалами на территории России, объем обрабатываемых заявлений превышает 5 тыс. ежегодно.

В соответствии с программой цифровизации системы госуслуг, а также новыми НПА и внутренними регламентами, перед заказчиком стояла задача по модернизации и развитию существующей системы приема документов и оказанию услуг в электронном виде.

В рамках реализации проекта, стартовавшего в мае 2017 г., Naumen модернизировала существующую архитектуру системы, расширив перечень функциональных возможностей. В частности, был переработан сервис интерактивного взаимодействия с заявителем. Для удобства заявителей разработан многофункциональный личный кабинет, упрощена процедура заполнения заявления за счет автозаполнения данными из интегрированных источников, реализован форматно-логический контроль при формировании заявления.

Помимо этого, была систематизирована структура файловой документации, автоматизирована генерация документов на основе заявления и возможность подписания документов УКЭП. Пользователи получили возможность контроля хода исполнения услуги и взаимодействия с ФАУ «Главгосэкспертиза России» путем официальной переписки через личный кабинет.

«Сосредоточение на потребностях пользователей, развитие клиентоориентированного подхода, повышение скорости и качества обслуживания – ключевые аспекты стратегии развития ФАУ "Главгосэкспертиза России", – отметил Фетисов Александр Валерьевич, начальник Управления информационных технологий ФАУ "Главгосэкспертиза России". – Именно поэтому, обеспечение максимального удобства взаимодействия с системой для пользователей являлось приоритетной задачей при запуске проекта по модернизации. Реализованные функциональные возможности сервиса интерактивного взаимодействия с заявителями отвечают всем предъявленным требованиям и делают процесс работы с системой удобным и прозрачным».

«Благодаря обновлению сервисов были расширены функциональные возможности работы в личном кабинете, – сказала заместитель начальника управления информационных технологий ФАУ "Главгосэкспертиза России", Эркенова Виктория Вячеславовна. – Пользователи теперь получают предварительную информацию о месте проведения экспертизы и – с помощью калькулятора расчета платы – информацию о ее примерной стоимости, а также текущем статусе проекта. Кроме того, пользователи могут загружать и подписывать документацию без установки дополнительного ПО, а сам процесс загрузки стал удобнее благодаря оптимизированной структуре кабинета».

Для внутренних пользователей системы реализован индивидуальный личный кабинет, в котором можно контролировать исполнение задач и получать персональные уведомления по проектам. Для отслеживания текущего состояния выполнения задач и визуализации ключевых проектных показателей внедрены инструменты планирования и мониторинга. В рамках создания унифицированного информационного пространства разработаны единые реестры экспертов, объектов капитального строительства, проектов и заключений.

Пилотный запуск обновленной системы прошел в начале декабря 2017 г. в Северо-Кавказском филиале «Главгосэкспертизы России». С начала текущего года она успешно функционирует в центральном аппарате и всех филиалах по стране.

«Перед нами стояла цель повысить прозрачность и доступность предоставления государственных услуг, модернизировав существующую систему и обогатив ее функциональность, – сказал Марсель Газимов, руководитель проекта компании Naumen. Обновленный личный кабинет заявителя упрощает процедуру подачи заявления и контроль хода ее исполнения. Многие процессы были автоматизированы, например, формирование заявления и описи представленной документации, что экономит время и снижает вероятность ошибки. Для исполнителей стали доступны функции контроля выполнения задач и мониторинга плановых показателей работы, что положительно сказывается на качестве предоставляемых услуг. Развитие системы на этом не останавливается. Мы начали второй этап модернизации, в течение которого планируем создать компоненты цифровой экосистемы для ФАУ "Главгосэкспертиза России". В системе появятся инструменты для сравнения версий проектной документации и семантического поиска по системе и файловому хранилищу, также в интерфейс будет интегрирован полнофункциональный текстовый онлайн-редактор, который существенно расширит возможности совместной работы в системе. Для всех категорий пользователей будут разработаны интерактивные отчеты, позволяющие формировать регламентированную и нерегламентированную отчетность».