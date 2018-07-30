Музей в смартфоне: оцифрованные коллекции московских музеев доступны онлайн

Около 50 столичных музеев представят фотографии и копии документов своих экспозиций и фондов на единой электронной площадке union.catalog.mos.ru. Первые семь музеев уже подключились, до конца года к ним присоединятся остальные.

На онлайн-площадке представлено более 7,5 тыс. экспонатов из Государственного музея истории ГУЛАГа, музея-панорамы «Бородинская битва», Дома-музея Марины Цветаевой, музейно-выставочного центра «Музей Моды», музея-усадьбы «Останкино», Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына и Галереи Ильи Глазунова. Это картины, книги, журналы, портреты, личные вещи писателей и художников. Каждый экспонат можно найти по ключевому слову или по описанию. Предметы искусства группируются в тематические альбомы и виртуальные выставки.

Оцифровка музейных коллекций – это мировая тенденция. Не выходя из дома можно посетить национальную галерею Шотландии и национальный музей Швеции, Лувр (Франция), музей Прадо (Испания), Нью-Йоркский музей современного искусства, Британский музей, Музей искусств в Вене, музей Винсента Ван Гога и ряд других всемирно известных музеев.

Московский проект оцифровки музейных коллекций развивают столичные Департамент культуры и Департамент информационных технологий. Пользователи получают доступ к порталу бесплатно. Проект направлен на просвещение и популяризацию культуры. Разработчики рассчитывают, что посетители виртуального музея вскоре захотят посмотреть на экспонаты вживую. Новый ресурс также пригодится учащимся гуманитарных вузов для подготовки курсовых и дипломных работ, а также школьникам для их учебных проектов.

В будущем на базе этой платформы музеи смогут организовывать виртуальные выставки, туры, создавать мобильные гиды и многое другое.