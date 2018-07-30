Москва – лидер по использованию умных технологий

Консалтинговая компания McKinsey провела исследование «Технологии умных городов: что влияет на выбор горожан?». Она опросила население в 50 городах мира и выбрала 15 мегаполисов: Дубай, Гонконг, Мехико, Москва, Нью-Йорк, Сан-Паулу, Сеул, Сингапур и Шанхай – для углубленного изучения технологий Smart City.

Аналитики рассматривали девять решений умного города: заказ такси через интернет, электронные государственные услуги, электронная регистратура поликлиник, присутствие города в социальных сетях, система велопроката, инструменты, инструменты гражданской активности, сдача жилья в аренду, каршеринг и приложения для парковки. Москва оказалась среди лидеров по использованию этих технологий.

Результаты исследования гласят, что в среднем 36% жителей Москвы старше 18 лет пользуются «умными» решениями для города. Аналогичный показатель зафиксирован в Сингапуре, Дубае, Гонконге, Сан-Паулу, Сеуле, Мехико и Нью-Йорке. Больше всего технологиями Smart City пользуются в Шанхае — 52%. Москве уступают Париж, Лондон, Барселона и Берлин (25%), а также в Мельбурне и Токио (менее 20%).

Столица России показала наиболее высокие результаты в трех областях: транспорт, гражданские инициативы и медицина. Большинство москвичей (95%) довольны качеством работы заказа такси онлайн — это самый высокий показатель в мире. Сервисом пользуются 81% жителей столицы, причем 85% вызывают такси через мобильные приложения.

Москва лидирует по вовлечению общества в гражданские инициативы. На платформе для голосования «Активный гражданин» зарегистрированы 2,1 миллиона москвичей, а на платформе «Наш город» для сообщений о проблемах — 1,2 миллиона. В Сеуле, например, аналогичное приложение для голосования установили только 110 тысяч человек, а для сообщений — менее 500 тысяч.

Цифровыми медицинскими услугами пользуются более 50% горожан. Аналогичный показатель в Париже, а в других городах – 30%. По оценке аналитиков, Единая медицинская информационно-аналитическая система Москвы (ЕМИАС) по частоте использования и количеству посещений сайта находится среди лидеров цифровых медицинских услуг.

«Благодаря применению технологий и цифровизации офлайн-услуг жители получают возможность более эффективно и продуктивно использовать свои ресурсы и время, становясь умными жителями умного города», — говорит Джонатан Вотцель, старший партнер McKinsey & Company (Шанхай), директор Глобального института McKinsey.