«Мегафон» представил цифровые решения в области здравоохранения

«Мегафон» совместно с Департаментом информационных технологий города Москвы и Huawei представил решения на стыке телекоммуникаций и медицины – технологии удаленного УЗИ и генетического секвенирования в сетях 5G.

Для демонстрации возможностей сотовой связи новейшего поколения на территории Морозовской детской городской клинической больницы Департамента здравоохранения города Москвы «Мегафоном» специально развернута тестовая зона сети 5G на оборудовании компании Huawei.

В презентации разработок принимают участие операционный директор столичного филиала «Мегафона» Антон Пирогов, заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы Александр Горбатько, заместитель руководителя Департамента здравоохранения города Москвы Алексей Погонин и главный врач Морозовской ДГКБ Игорь Колтунов.

«В рамках соглашения с Правительством Москвы «Мегафон» последовательно реализует проекты, направленные на повышение качества жизни в городе. На этот раз в фокусе здравоохранение: мы стремимся сделать сложные инструментальные исследования доступными для людей. Как один из флагманов цифровизации, «Мегафон» тестирует сеть пятого поколения, чтобы у пациентов, которым необходима оперативная помощь специалистов, не возникало необходимости ехать в специализированные медицинские центры», – сказал Антон Пирогов, операционный директор Столичного филиала «Мегафон».

«В ближайшее время стандарт 5G станет основой для развития городских проектов во всех сферах общественной жизни – от образования до транспорта и ЖКХ. Здравоохранение занимает в этом списке особое место: с помощью высокоскоростных сетей становится возможной реализация самых смелых идей, связанных с диагностикой заболеваний и оперативным оказанием медицинской помощи», – отметил Александр Горбатько, заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы.

«Использование телекоммуникационных технологий во врачебной деятельности позволяет решить множество задач, в первую очередь, повысить комфорт и доступность медицинской помощи для пациентов. С помощью специализированного оборудования жители столицы смогут быстро связаться с врачом, чтобы, например, скорректировать свой план лечения и получить необходимые рекомендации, не выходя из дома», – сказал Алексей Погонин, заместитель руководитель Департамента здравоохранения города Москвы.

«Цифровая трансформация отраслей ускоряется. Развитие технологий и сценариев использования 5G будет способствовать интеграции отраслей и созданию новых возможностей, как в жизни, так и в бизнесе, – сказал Люлибо (Lulibo), вице-президент по маркетингу и техническим продажам компании Huawei. – Компания Huawei стремится развивать новые направления использования технологии 5G, как пример, использование возможностей нового стандарта в области здравоохранения. Мы готовы работать с операторами связи и сторонними игроками из вертикальных отраслей, чтобы положить начало новой эпохе 5G».

В рамках мероприятия эксперты «Мегафона» представят два кейса по телемедицине.

С помощью медицинского оборудования для проведения УЗИ – роботизированной «руки» – «Мегафон» продемонстрирует возможности стандарта 5G для удаленной диагностики заболеваний. «Рука», управляемая врачом дистанционно, сканирует области диаметром до 800 мм, а точность повторного позиционирования составляет ±0,1 мм. Робот способен передавать специалисту все виды информации, включая тактильную, при этом доктор и пациент могут общаться с помощью HD-видео.

Секвенирование ДНК – определение первичной последовательности нуклеотидов в составе макромолекул, несущих наследственную информацию. По высокоскоростной сети 5G на удаленный сервер возможно передать огромный объем данных, например, 140 ГБ расшифровки ДНК для оперативного анализа. Прототип данного решения демонстрируется в России впервые.

Впервые возможности телемедицины от «Мегафона» были продемонстрированы на Moscow Urban Forum наряду с другими кейсами компании – комплексом связи для оперативных служб города и единой мониторинговой платформой окружающей среды. В отличие от форума, где присутствовали преимущественно представители бизнеса, мероприятие в Морозовской больнице ориентировано на врачей и экспертов в области ИКТ.