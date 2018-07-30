inDriver вышел на рынок грузовых перевозок и спецтехники

inDriver, международный сервис пассажирских перевозок, объявил о выходе на рынок грузовых перевозок и спецтехники. Теперь российские пользователи могут непосредственно в мобильном приложении inDriver заказать доставку груза или же найти необходимую спецтехнику. Для этого достаточно перейти в дополнительную вкладку меню.

Как и в случае с пассажирскими перевозками, пользователи по-прежнему смогут самостоятельно управлять основными параметрами заказа, включая цену, время подачи и тип автомобиля.

В настоящее время сервис работает в 18 городах Сибири и Дальнего Востока, в том числе в Якутске, Владивостоке, Магадане, Петропавловске-Камчатском, Нижневартовске, Сургуте, Новом Уренгое и других городах. К сервису уже подключено более 35 тыс. тысяч водителей грузовых автомобилей и спецтехники.

Основными преимуществами новой услуги в inDriver являются широкий выбор автомобилей, быстрая подача необходимой машины и стоимость услуг ниже, чем у грузовых компаний.

При заказе перевозки грузов приложение позволяет выбрать наиболее подходящее транспортное средство с учетом габаритов и веса груза, а также требуемых условий перевозки.

Если пользователь не знает точно, какая машина ему нужна и какую цену поставить для доставки его груза, он может воспользоваться лентой актуальных объявлений от водителей во вкладке «Свободное авто». В этом же разделе можно будет найти услуги спецтехники, в том числе эвакуатора, автовышки, манипулятора, водовоза и др.

Скачать inDriver на мобильное устройство можно бесплатно в магазинах приложений Google Play и AppStore.