Eset предупредила поклонников Fortnite об опасности

Eset предупреждает о новой кибератаке на геймеров. Мошенники распространяют вредоносное ПО под видом Android-версии компьютерной игры Fortnite.

Специалисты Eset обнаружили множество сайтов, распространяющих вредоносное ПО под видом Fortnite для Android. Продвижение подделок осуществляется через Youtube. Мошенники размещают видеоролики с руководством по установке «мобильной версии» с сайта, ссылка на который дана в примечании к видео.

Перейдя по ссылке, пользователь попадает на сайт, не имеющий отношения к Epic Games и настоящей Fortnite. Следуя инструкциям мошенников, жертва скачивает приложение, предоставляет запрашиваемые разрешения и запускает программу.

В лучшем случае, пользователь установит потенциально нежелательное приложение для показа рекламных объявлений. Среди более серьезных последствий – подписка на дорогостоящие sms-сервисы, загрузка других нежелательных приложений и заражение устройства вредоносным ПО.

Другая версия аферы ориентирована на пользователей, которые играют в Fortnite, не дожидаясь выхода версии для Android. Мошенники предлагают им приложения, позволяющие получить игровые предметы, валюту (V-баксы) и другие преимущества для персонажа. Подделки тоже продвигаются с помощью видео на Youtube. Загрузка подобных приложений приведет к заражению устройства, краже игрового аккаунта или неудобствам, связанным с показом рекламы.

Мультиплатформенный шутер в жанре королевской битвы Fortnite – одна из наиболее популярных компьютерных игр. В июне 2018 г. разработчик – компания Epic Games – сообщил о 125 млн зарегистрированных игроков, 40 млн из которых заходят в игру хотя бы раз в месяц. В настоящее время Fortnite доступна на Windows, macOS, Playstation 4, Xbox One, iOS и Nintendo switch. Версия для Android пока находится в разработке, и ажиотажем вокруг нее пользуются мошенники.