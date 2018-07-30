Дроны будут следить за стройками Москвы

Наблюдать за порядком на строительных площадках столицы теперь будут беспилотные летательные аппараты.

С 2012 года за стройками столицы наблюдали с помощью видеокамер, которые устанавливались на близлежащих зданиях. В рамках программы благоустройства «ржавого кольца» московские строители добрались до бывших промышленных зон с заброшенными свалками, складами и прочими сооружениями. На этих землях вскоре появятся дома, предприятия и инновационные производства.

«Территория для строительства очень велика, на ней нет каналов связи и электричества, поэтому использовать привычное видеонаблюдение технически невозможно и экономически нецелесообразно. По этой причине Департамент предложил Стройкомплексу запустить на площадки дронов» - сказали в пресс-службе ДИТ Москвы.

Беспилотные летательные аппараты отправят облетать объект, а сотрудник Стройкомплекса останется в кабинете, чтобы наблюдать за стройкой на экране рабочего компьютера. Благодаря дронам строительные площадки будут под постоянным контролем.