 

Дроны будут следить за стройками Москвы

Умные города
мобильная версия
, Текст: Наталья Рудычева

Наблюдать за порядком на строительных площадках столицы теперь будут беспилотные летательные аппараты.

С 2012 года за стройками столицы наблюдали с помощью видеокамер, которые устанавливались на близлежащих зданиях. В рамках программы благоустройства «ржавого кольца» московские строители добрались до бывших промышленных зон с заброшенными свалками, складами и прочими сооружениями. На этих землях вскоре появятся дома, предприятия и инновационные производства.

«Территория для строительства очень велика, на ней нет каналов связи и электричества, поэтому использовать привычное видеонаблюдение технически невозможно и экономически нецелесообразно. По этой причине Департамент предложил Стройкомплексу запустить на площадки дронов» - сказали в пресс-службе ДИТ Москвы.

Беспилотные летательные аппараты отправят облетать объект, а сотрудник Стройкомплекса останется в кабинете, чтобы наблюдать за стройкой на экране рабочего компьютера. Благодаря дронам строительные площадки будут под постоянным контролем.

Технологии, которые изменят рынок платежных услуг Как кассовая реформа изменит российскую розницу Как заставить серверы работать на полную мощность