«Яндекс» покажет сериал «Касл-Рок» по Стивену Кингу

«Яндекс» договорился с компанией Warner Bros. International Television Distribution об эксклюзивных правах на показ нескольких сериалов. Сегодня состоится премьера первого сериала — «Касл-Рок». Он будет доступен на «КиноПоиске» владельцам подписки «Яндекс.Плюс».

«Касл-Рок» погружает зрителей в захватывающий мир, созданный Стивеном Кингом. Сериалу, снятому в жанре психологического хоррора, присущи те же черты, что и лучшим работам Кинга: масштабность повествования и тонко проработанные личные истории героев. Это эпическая сага о тьме и свете, события которой разворачиваются в небольшом городке, затерянном в лесах штата Мэн. В первом сезоне будет десять серий. Начать смотреть сериал можно уже сегодня, серии будут появляться на «КиноПоиске» одновременно с выходом в США.

Сериал создан Стивеном Кингом и Джей Джей Абрамсом, которые вместе экранизировали роман Кинга «11.22.63». Исполнительными продюсерами выступили Джей Джей Абрамс, Стивен Кинг, Сэм Шоу, Дастин Томасон, Бен Стивенсон, Марк Лэфферти и Лиз Глоцер. В сериале снимались Андре Холланд, Мелани Лински, Билл Скарсгард, Джейн Леви, Сисси Спейсек и Скотт Гленн. Сериал выпущен компаниями Bad Robot Productions и Warner Bros. Television. Мировая премьера состоялась 25 июля в США.

«Благодаря сотрудничеству с Warner Bros. International Television Distribution мы сможем порадовать наших пользователей качественными сериалами разных жанров. Первым зрители увидят «Касл-Рок» — сериал, который ждут многие поклонники Стивена Кинга. Фильмы по его книгам всегда вызывают интерес. Достаточно вспомнить экранизацию «Оно», которая собрала в мировом прокате больше 700 миллионов долларов», — сказала Ольга Филипук, директор по развитию медиасервисов «Яндекса».

В ближайшие месяцы владельцам подписки «Яндекс.Плюс» станут доступны ещё несколько сериалов Warner Bros. International Television Distribution и других производителей. Все эти сериалы вышли или выйдут в этом году и впервые будут показаны в России на «КиноПоиске».

Оформить подписку «Яндекс.Плюс» можно в любой момент. После окончания пробного периода её стоимость составит 169 руб. в мес.

Подписчики могут смотреть на «КиноПоиске» фильмы, сериалы и мультфильмы без рекламы, слушать без ограничений «Яндекс.Музыку», получать скидки на поездки в «Яндекс.Такси» и «Драйве», заказывать на «Беру» товары от 500 руб. с бесплатной доставкой и пользоваться дополнительным местом на Диске.