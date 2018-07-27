Рекламная платформа myTarget вдвое увеличила количество ресурсов, входящих в премиальную аудиторную сеть

myTarget, премиальная аудиторная сеть, расширилась до 70 площадок с 295 рекламными местами. Выбирая размещение в этом формате, клиент myTarget может закупать аудиторию на всех тематических площадках Mail.ru group и на внешних сайтах. В премиальной аудиторной сети рекламодатель самостоятельно выбирает необходимые ресурсы для размещения, вплоть до конкретного домена, на котором будет демонстрироваться реклама.

В премиальной сети используются блоки, состоящие из заголовка, текста и изображения, которые размещаются в больших баннерных форматах. Внутри блока всегда размещается только один рекламодатель.

Оплата осуществляется по модели CPM. Рекламодатель может указать количество показов на одного пользователя, при этом оплачиваются только видимые показы (показ более 50% рекламного объявления в течение более чем одной секунды). Также клиент получает расширенные отчеты по рекламной кампании, включающие данные в разрезе платформы и площадки.

myTarget – рекламная платформа Mail.Ru Group, объединяющая веб- и мобильную аудиторию крупнейших в России и СНГ сервисов и социальных сетей, в том числе «Вконтакте», «Одноклассники» и «Мой мир». Партнерская сеть сервиса включает более 4 тыс. приложений и мобильных сайтов сторонних разработчиков, что позволяет рекламодателям существенно расширить охват. С помощью рекламного кабинета myTarget продвижение можно настроить по более чем 400 таргетингам, включая гиперлокальную рекламу, динамический ретаргетинг, уровень дохода пользователей и многие другие. Сервис предлагает прозрачную систему ценообразования, что дает возможность более точно спланировать бюджет. С помощью формата аукционных продаж рекламодатели могут самостоятельно регулировать интенсивность показов своих материалов.