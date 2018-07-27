«М.Видео» и «Эльдорадо» тестируют выдачу заказов через пункты самовывоза

«М.Видео-Эльдорадо», российский ритейлер электроники и бытовой техники, сообщил о пилотировании выдачи интернет-заказов через пункты самовывоза, расположенные вне собственных магазинов сетей. Теперь интернет-заказ можно не только получить с курьером или в одном из розничных магазинов, но и забрать в партнерских пунктах выдачи заказов и постаматах.

«М.Видео» совместно с логистическим сервисом PickPoint запустила пилот по выдаче интернет-заказов через пункты самовывоза и постаматы в Москве, городах Московской области и Санкт-Петербурге. На текущий момент жители Железнодорожного, Фрязино, Королева, Пушкино, Долгопрудного, Лыткарино, Павловского Посада, Троицка, Лобни, Голицыно, Дедовска, Видного, Климовска, Монино, Апрелевки, Москвы и Санкт-Петербурга получили возможность забирать покупки, заказанные на сайте магазина, в пунктах самовывоза недалеко от дома, метро и железнодорожных станций. Таким образом, сеть пунктов самовывоза насчитывает 33 точки в 17 городах. До конца года компания планирует еще расширить сеть. Аналогичный пилот запускается и в сети «Эльдорадо» в Москве в пределах Садового кольца.

По итогам первого полугодия 2018 г., интернет-продажи Группы «М.Видео-Эльдорадо» выросли на 40% относительно аналогичного периода прошлого года. На них приходится до 20% от общих продаж сетей. Главным критерием выбора городов было отсутствие магазинов «М.Видео» в непосредственной близости от пункта самовывоза. Дополнительно оценивалась конкурентная среда. Например, если раньше жителю Лыткарино требовалось потратить около 40 минут, чтобы доехать до ближайшего к нему магазина «М.Видео» в МЕГА Белая дача, то теперь достаточно нескольких минут, чтобы забрать заказ рядом с домом.

«Порядка 70% интернет-заказов наши покупатели предпочитают получать самостоятельно в магазинах "М.Видео" и "Эльдорадо". В год это больше двух миллионов заказов. В 90% случаев заказ можно забрать в тот же или на следующий день в удобное время. Не удивительно, что такой формат популярен среди клиентов, которые работают или живут относительно недалеко от магазинов. В остальных случаях клиентам приходится выбирать: потратить лишнее время на дорогу до магазина, заказать доставку либо найти другого продавца. Пункты самовывоза – очевидное и простое решение, которое при сравнительно невысоких затратах позволяет нам стать ближе к клиентам», – сказала директор по управлению поставками, дистрибьюцией и логистикой Группы «М.Видео-Эльдорадо» Ирина Дементьева.

Через пункты самовывоза и постаматы можно забрать практически любой товар из ассортимента «М.Видео», который не превышает габаритов стандартной микроволновой печи, весит в пределах 15 кг и стоит менее 50 тыс. руб. В постаматах ограничений по сумме заказа нет. Оплачивать заказы можно как наличными, так и банковскими картами или с помощью приложений Apple Pay и Google Pay. Чаще всего пункты самовывоза используют для получения цифровой электроники – смартфонов, планшетов, смарт-часов, наушников, а также всевозможных аксессуаров и мелкой бытовой техники. Если клиенту нужно вернуть или обменять товар, он может обратиться в любой магазин сети, который наиболее удобен территориально.