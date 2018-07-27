«Москва сити секьюритиз» автоматизировала сбор отчетности при помощи решения «Хомнет: XBRL»

В «Москва сити секьюритиз» завершился проект по автоматизации процесса сбора и передачи надзорной, бухгалтерской и другой бизнес-отчетности на базе программного решения «Хомнет: XBRL».

Переход на XBRL-формат в компании обусловлен вступлением в силу 7 января Указания (4621-У) Центрального Банка РФ, который распространяется на всех участников рынка ценных бумаг.

Сотрудничество между ГК «Хомнет» и «Москва сити секьюритиз» началось с проекта внедрения решения «Хомнет:НФО». Система позволяет вести учет по ЕПС в соответствии с ОСБУ, а ее архитектура уже готова к внедрению формата XBRL. Таким образом, следующим этапом взаимодействия компаний стал проект внедрения модуля XBRL.

Решение «Хомнет: XBRL» разработано специалистами ГК «Хомнет» на базе технологической платформы «1С:Предприятие».

В рамках проекта автоматизированы следующие функции: работа с таксономией ЦБ РФ; загрузка данных для отчетности в формате XBRL из файлов MS Excel и учетной системы бухгалтерского учета на едином плане счетов; проверка отчетных данных по правилам таксономии ЦБ; формирование пакета отчетности согласно таксономии ЦБ.

На сегодняшний день специалисты ГК «Хомнет» оказывают консультационную поддержку по методическим и техническим вопросам работы с программой. Компании заключили договор сопровождения.

Главный результат проекта – в «Москва сити секьюритиз» создана целевая система подготовки отчетности, в которой сотрудники инвестиционной компании комфортно, отвечая всем требованиям регулятора, и в короткие сроки собирают и сдают отчетность, начиная с января 2018 г. Данные из «Хомнет:НФО» автоматически «подкачиваются» в модуль «Хомнет: XBRL». Эта функция позволяет формировать отчетность «одним нажатием кнопки», что существенно сокращает трудозатраты на ее сбор.