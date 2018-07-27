«Лаборатория Касперского» обнаружила нового «бестелесного» криптомайнера PowerGhost

Исследователи «Лаборатории Касперского» обнаружили нового криптомайнера PowerGhost, который распространялся в корпоративных сетях по всему миру, заражая рабочие станции и серверы. В большей степени пострадали от его атак такие страны, как Бразилия, Колумбия, Индия и Турция. В России были зафиксированы атаки на десятки пользователей.

PowerGhost – это безфайловый зловред, то есть он существует в оперативной памяти устройства и не нуждается в исполняемых файлах для запуска, что значительно осложняет его обнаружение. Заражение компьютера этим вредоносом происходит с помощью эксплойтов или средств удаленного администрирования. Далее основная часть криптомайнера загружается и запускается без сохранения на жестком диске. Сразу после этого киберпреступники могут предоставить PowerGhost возможности для автоматического обновления, распространения в сети и начала криптомайнинга.

В одной из версий PowerGhost был также обнаружен инструмент для проведения DDoS-атак. Вероятно, злоумышленники планировали получать дополнительный заработок со своего майнинг-ботнета, предоставляя услугу DDoS.

Примечательно, что случаи заражения новым зловредом подтвердили недавний прогноз экспертов «Лаборатории Касперского»: разработчики вредоносных криптомайнеров действительно переходят на целевые атаки с целью повышения финансовой прибыли.