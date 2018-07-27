ГК «Фармаимпекс» арендовала ИТ-инфраструктуру Cloud4Y

Cloud4Y объявил о том, что группа компаний «Фармаимпекс» арендовала облачную ИТ-инфраструктуру компании.

Группа Компаний «Фармаимпекс» является одним из лидеров аптечного бизнеса и входит в топ10 крупнейших аптечных сетей России. Компания управляет крупной межрегиональной сетью аптек под брендами «Бережная Аптека», «Аптека от склада» и «Аптека «Экона».

История компании «Фармаимпекс» начинается в 1994 г. в г. Ижевске. «Фармаимпекс» показывает стабильное развитие, сформировавшись в одну из крупнейших аптечных сетей России. На сегодняшний день ГК «Фармаимпекс» - это более 550 аптек в 18 регионах и 118 городах России, в Компании работают свыше 4500 человек. Более 250 сотрудников центрального офиса в г. Ижевске обеспечивают поддержку региональных представительств Компании для достижения максимального результата.

Для развития федеральных сетей требуется возможность быстрого и с оптимальными затратами создания ИТ-инфраструктуры, обеспечивающей доступ к информации сотрудникам во всех подразделениях и соответствующей растущим бизнес-требованиям. «Фармаимпекс» для централизованной обработки данных выбрал облако Cloud4Y.

«Размещение различных информационных систем территориально-распределенных компаний в облаке по модели IaaS позволяет бизнесу воспользоваться надежной IT-инфраструктурой провайдера, снизив капитальные затраты (CAPEX) в пользу операционных расходов (OPEX). Так, применение виртуальных сетевых коммутаторов, маршрутизаторов и межсетевых экранов по данным Infonetics Research снижают операционные расходы на телекоммуникационную инфраструктуру на 48% в год, капитальные – на 52%. Наши отказоустойчивые вычислительные и сетевые решения корпоративного уровня позволяют клиентам сконфигурировать свой облачный ЦОД в точном соответствии с текущими потребностями и обеспечивают возможность масштабирования в кратчайшие сроки. Применение облачных технологий ускоряют цифровую трансформацию бизнеса и повышают его конкурентоспособность» - отметили в Cloud4Y.

Физическое оборудование Cloud4Y расположено в сети дата-центров TIER III, соединенных оптическим кольцом высокой доступности с дублированными каналами связи. Техническая поддержка оказывается клиентам в режиме 24/7, обеспечивая выполнение гарантированного по SLA высокого уровня доступности услуг.