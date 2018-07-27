Финтех-стартап TransferGo стал обладателем лицензии E-money

TransferGo объявил о получении лицензии E-money. Лицензия, предоставленная Центробанком Литвы, позволяет TransferGo распоряжаться электронными деньгами на территории Европейского Союза, а также открывает для сервиса ряд перспективных возможностей в РФ.

Получение лицензии свидетельствует о том, что у компании безупречная репутация: прежде чем подобная лицензия выдаётся, происходит тщательная проверка деятельности основателей и даже их акционеров.

«Вопрос безопасности особенно актуален для наших российских клиентов: по статистике, лишь 20% из них совершают денежные переводы в первый месяц, в то время как средний показатель равен 30-35%. Это говорит о том, что наши соотечественники намного больше сомневаются, пользоваться ли им сервисом, чем клиенты за рубежом. Теперь же, в дополнение к лицензиям от финансовых регуляторов Великобритании, мы располагаем ещё одним подтверждением нашей надёжности», — отметил Михаил Овсепян, директор по развитию компании TransferGo.

Сейчас сервисом пользуется более 625 тыс. клиентов по всему миру — и ежедневно это число растет примерно на тысячу. Недавно TransferGo был номинирован как наиболее быстро растущий стартап года по версии TechCrunch Europa Awards.

По данным компании, средняя сумма денежного перевода в Россию при помощи сервиса составляет 300 евро. Около 30% всех переводов совершаются из Германии, далее следуют Польша, Великобритания и Литва.

«Мы очень рады тому, что TransferGo набирает популярность среди российских пользователей, в том числе, в бизнес-среде. Европейские компании всё чаще переводят средства в РФ: в основном, поставщикам, либо своим сотрудникам, работающим удалённо. А судя по количеству граждан России, проживающих и работающих за рубежом (11 млн – третье место в мире после Индии и Мексики), количество переводов в РФ будет только продолжать расти», — отметил Даумантас Двилинскас, CEO и основатель компании.

Благодаря лицензии становится возможной торговля криптовалютой — сервис уже доступен для всех пользователей приложения для iOS и Android — а также осуществление денежных переводов на технологии blockchain.

«Сейчас мы работаем над тем, чтобы в ближайшем будущем все транзакции TransferGo, в том числе, в РФ, происходили при помощи blockchain — это очень сильно сократит время ожидания для наших клиентов. А сотрудничество с платформой Ripple позволит нам не просто осуществлять мгновенные переводы, но и стать лидерами fintech-отрасли», — сказал Даумантас Двилинскас.