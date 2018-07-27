Acronis объявил о начале технологического партнерства с футбольным клубом Arsenal

Acronis, один из мировых лидеров в области киберзащиты в гибридных облачных хранилищах, отмечающий свой 15-летний юбилей, начал сотрудничать с известнейшим английским футбольным клубом Arsenal. В рамках партнерства швейцарско-сингапурская компания будет обеспечивать защиту данных для растущей ИТ-инфраструктуры клуба. Об этом было объявлено на мероприятии для прессы во время визита Arsenal в Сингапур.

В профессиональном спорте анализ данных о состоянии спортсменов и их соперников все чаще становится важным для победы. В эпоху продвинутых цифровых технологий футбол не мог остаться в стороне. Чтобы разработать победный план игры, нужно сохранить информацию и проанализировать все передачи в разных частях игрового поля, отборы в штрафной зоне, голы, забитые со стандартных положений, и множество других факторов, которые скрупулезно изучаются до, во время и после каждого матча.

Arsenal — один из известнейших футбольных клубов Англии и сегодня он на переднем крае использования данных для совершенствования своей игры как на поле, так и во время тренировок. В клубе знают, что данные — ценнейший ресурс, который должен быть надежно защищен.

В этом состоит цель партнерства с Acronis. В качестве официального партнера клуба, Acronis обеспечит защиту данных клуба Arsenal, его приложений и систем, включая данные, хранящиеся в Microsoft OneDrive и Office 365. Acronis также обеспечит безопасное хранение каждой тренировочной игры основного состава и академии, записанной на тренировочной площадке клуба в Колни, что составляет 8 ТБ данных в год, эквивалентных 875 матчам.

Решения Acronis созданы для защиты файлов, приложений и систем в любых критичных для доступности данных средах, и обеспечивают максимальную производительность, которая нужна соревнующимся командам. Поэтому компанию Acronis уже выбрали в качестве партнера по киберзащите многие команды Формулы 1 и Формулы E, где данные играют огромную роль для успеха. Они знают, что решения Acronis обеспечивают надежность, безопасность и конфиденциальность наиболее значимых цифровых активов, с помощью которых команды могут улучшить свое выступление и финансовые результаты.

«Там, где уровень конкуренции очень высок, данные — критически важный актив. Команды, которые это понимают, сотрудничают с компанией Acronis, чтобы оптимизировать управление данными. ФК Arsenal является лидером в области использования данных, и поэтому мы гордимся нашим партнерством, которое показывает, что технологии Acronis идеально подходят для насыщенной цифровой среды, даже если команда играет на выезде. Мы уверены, что это партнерство принесет пользу футбольному клубу Arsenal, компании Acronis и всем нашим партнерам и клиентам», — сказал президент Acronis Джон Занни.

Как официальный партнер по резервному копированию данных, Acronis предоставляет свои экспертные знания, чтобы помочь клубу обрабатывать постоянно растущие объемы данных и обеспечивать их непрерывную доступность.

Коммерческий директор ФК Arsenal Винай Венкатешам сказал: «Мы рады были принять компанию Acronis в семью наших официальных партнеров во время нашей удачной поездки в Сингапур. Acronis является мировым лидером в области резервного копирования данных, и, благодаря передовым технологиям компании, данные клуба будут в безопасности. Мы рады работать с Acronis и поддерживаем в их планах по развитию бизнеса».

Во все решения Acronis встроена защита от программ-вымогателей, и это означает, что компания защищает данные и от кибератак. С помощью технологий на базе искусственного интеллекта решение Acronis Active Protection в режиме реального времени обнаруживает подозрительные или вредоносные операции и автоматически останавливает атаки. Также функциональные возможности самозащиты не дают злоумышленникам нарушать работу программного обеспечения резервного копирования или изменять содержимое защищаемых файлов.

Многие из этих технологий, основанных на искусственном интеллекте, разрабатываются в исследовательском центре Acronis в Сингапуре, где сегодня работают более 50 инженеров, и в течение следующих трех лет планируется расширить штат до 150 инженеров. Работа центра будет по-прежнему сосредоточена на перспективных технологиях, исследованиях в области искусственного интеллекта, повышении уровня безопасности и конфиденциальности решений Acronis.

Партнерство будет длиться три года и позволит Acronis размещать свой логотип на футбольном поле в каждой домашней игре Премьер-лиги, Кубка Эмиратов и Кубка Кабао. Логотип Acronis также будет размещен на пресс-воллах Arsenal. Acronis получит право использования игроков основного состава и игроков-легенд Arsenal для повышения узнаваемости бренда Acronis в мире.