«Стэп Лоджик» обеспечил бесперебойную работу сетевой инфраструктуры ЧМ-2018

«Стэп Лоджик» реализовал проект по технической поддержке телекоммуникационной инфраструктуры FIFA почти на двухстах объектах, используемых во время подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России.

В рамках проекта по построению единой ИКТ-инфраструктуры ЧМ-2018 компания «Стэп Лоджик» организовала бесперебойную работу временной сетевой инфраструктуры FIFA. В состав проекта вошли объекты чемпионата в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Казани, Сочи, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Нижегородской области, Калининграде, Екатеринбурге, Самаре, Саранске, Волгограде, Геленджике, Ессентуках, Калуге. Это 12 стадионов, международный вещательный центр, основной и резервный ЦОД, штаб-квартиры FIFA и арбитров, тренировочные площадки, аэропорты, железнодорожные вокзалы, транспортные станции, гостиницы, вокзалы, места продажи билетов и т.д.

Сетевая инфраструктура, настроенная и поддерживаемая специалистами «Стэп Лоджик», обеспечила работу делегаций FIFA, журналистов, фоторепортеров, членов спортивных делегаций и команд, функционирование системы видеоповторов (VAR), а также работу представительств компаний-спонсоров ЧМ-2018 на мероприятии.

«Стэп Лоджик» выполнил работы по настройке и технической поддержке сетевого проводного и беспроводного оборудования, системы безопасности и контроля данных. Помимо этого, интегратор организовал систему мониторинга сети, включающую все необходимые аппаратные (серверное и сетевое оборудование) и программные ресурсы, развернул и поддерживал сетевую инфраструктуру двух дата-центров временной сети FIFA.

На протяжении всего периода подготовки и проведения чемпионата специалисты «Стэп Лоджик» в режиме 24x7 осуществляли мониторинг доступности и качества работы сетевой инфраструктуры. Проводимое конфигурование оборудования, а также сроки и качество решения аварийных инцидентов обеспечили высокие коэффициенты доступности для внутренних сервисов сети. Это достигалось очень коротким временем реакции и устранения инцидентов, а также дублированием и резервированием всех основных узлов сети.

«Чемпионат мира по футболу – это не только масштабное международное событие, спортивный праздник, объединяющий миллионы болельщиков, красивые матчи и яркие эмоции. Это еще и огромная ответственность принимающей стороны, и отдельно – каждой компании, работающей над тем, чтобы мероприятие прошло без сбоев и был максимально комфортным для гостей. За всем этим стояла огромная работа технических служб сотен российских компаний. Конечно, ключевой особенностью проекта стал его географический охват: фактически мы работали на половине территории России – от Калининграда до Екатеринбурга. Если говорить о масштабе проекта, то при проведении группового этапа ЧМ-2018 суммарный объем переданных данных на всех стадионах составил почти 100 ТБ. Максимальный рекорд по количеству пользователей на отдельном объекте Wi-Fi был поставлен в «Лужниках», на матче закрытия ЧМ-2018 – 2982 человека», – сказал Вадим Михайлов, главный инженер проекта «Стэп Лоджик».

«Стэп Лоджик» начал участие в подготовке к ЧМ-2018 еще в 2016 году – тогда специалисты компании разработали системный проект по организации сети фиксированный связи для ЧМ-2018 в интересах Минкомсвязи РФ. Временная сетевая инфраструктура FIFA с участием специалистов «Стэп Лоджик» без сбоев отработала не только на самом чемпионате, но и при проведении предварительной жеребьевки ЧМ-2018, Кубка конфедераций FIFA 2017, финальной жеребьевки. При этом на Кубке конфедераций специалисты «Стэп Лоджик» также осуществляли монтаж и демонтаж сетевого оборудования.