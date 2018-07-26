Experian представила финансовые квартальные итоги

Experian представила итоги коммерческой деятельности за I квартал 2018-2019 финансового года, закончившийся 30 июня 2018 г.

Experian успешно развивается в регионе EMEA, в котором общая и органическая выручка достигла 11%. Это отражает высокий спрос на глобальные продукты Experian, в особенности ПО для принятия решений, такое как PowerCurve.

В Северной Америке компания отмечает рост органической выручки на 11%, в сегменте B2B – на 1 %, в направлении услуг для физических лиц – на 8%. Общая выручка увеличилась на 13%, что отражает поступления от недавнего приобретения компании – Clarity Services.

В сегменте B2B рост отражает успешный выпуск новых продуктов: добавляются новые источники данных, укрепляется основная специализация – кредитные услуги. Система One Experian выиграла крупные тендеры. Система Experian Ascend обеспечила новых клиентов в течение квартала благодаря изолированной аналитической среде: Experian продолжает развивать и дорабатывать платформу, чтобы охватить новые сегменты клиентов. Немалые успехи достигнуты в области ПО для принятия решений и противодействия мошенничеству, а также в области здравоохранения, где Experian продолжает привлекать новых выгодных заказчиков.

В направлении услуг для физических лиц клиенты принимают предложения Experian: компания приобрела несколько новых клиентов в рамках партнерских программ. В области защиты персональных данных на сегодняшний день у Experian порядка 240 000 платных участников, представлены новые дополнительные функции, такие как Triple Scan и Child Scan. Росту в рамках квартала также способствовали услуги по сравнению кредитных предложений: Experian продолжает вводить новые функции и делает все возможное для повышения удовлетворенности клиентов.

В Латинской Америке рост общей и органической выручки составил 4%, в этом регионе спрос на ПО в области аналитики, принятия решений и противодействия мошенничеству по-прежнему высок. Рост в Бразилии стал отражением чуть более слабой макроэкономической деятельности в I кв., с учетом общенациональной забастовки. Определенную роль сыграло также снижение выручки от контрциклических продуктов.

В Великобритании и Ирландии рост органической выручки составил 3%, сегмент B2B вырос на 7%, сегмент услуг для физических лиц упал (на 8%). Общая выручка увеличилась на 4% благодаря приобретению Runpath. В сегменте B2B укрепляется положение на рынке благодаря уникальным компетенциям Experian, таким как предварительная квалификация заемщиков и новые цифровые сервисы, ПО для принятия решений, в частности PowerCurve и аналитика. В течение квартала было привлечено несколько новых клиентов. Компания продолжает делать успехи в направлении услуг для физических лиц: снижение замедлилось благодаря мощному росту CreditMatcher, который частично уравновесил снижение выручки от кредитного мониторинга.

Брайан Кассин, генеральный директор Experian, отметил: «Мы начали год хорошо, в соответствии с нашими ожиданиями: рост общей выручки за I кв. достиг 10% при постоянных обменных курсах и 9% при фактических обменных курсах, а органическая выручка увеличилась на 8%. Такой успех объясняется выпуском новых продуктов в целом ряде областей, и наш прогноз на год остается неизменным при постоянных обменных курсах».

В мае компания прогнозировала воздействие на темпы роста эталонной EBIT в размере 1%, с поправкой на последующие колебания курса на сегодняшний день этот показатель равен 4%.