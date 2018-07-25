Vertiv назначила главу представительства в России и Беларуси

Vertiv (ранее Emerson Network Power) объявила о назначении Николая Харитонова главой представительства в России и Беларуси. Перед тем как присоединиться к Vertiv, Николай Харитонов был коммерческим директором компании Fujitsu в России и СНГ, до этого – занимал руководящие позиции в Schneider Electric и American Power Conversion. Его обширный опыт и глубокая экспертиза в области продаж помогут активному развитию компании в регионе.

Компания Vertiv занимается разработкой, созданием и обслуживанием критически важных инфраструктурных технологий, используемых в центрах обработки данных (ЦОД), коммуникационных сетях, а также коммерческих и промышленных предприятиях. В ассортименте услуг компании представлены решения в сфере управления электропитанием, температурным режимом работы оборудования и инфраструктурой.

Среди большого ассортимента продуктов Vertiv отдельно стоит выделить инфраструктурные решения для ЦОД, которые крайне востребованы в России и Беларуси. По прогнозам аналитиков, в ближайшие годы спрос продолжит стремительно расти – согласно исследованиям аналитической компании McKinsey, к 2025 году доля цифровой экономики в ВВП России возрастет более чем вдвое и будет составлять не менее 8-10% – это означает, что объем цифровых данных, нуждающихся в обработке, также возрастет не менее чем вдвое. Еще одним драйвером роста числа ЦОД и инфраструктуры для них в ближайшие годы станет продолжающееся проникновение цифровых технологий. На конец 2017 года проникновение Интернета в России и Беларуси, по данным компании GfK, составило немногим более 70%, причем значительную часть активных интернет-пользователей составляет молодежь. Среди людей старшего поколения (55 лет и старше) пользователям Глобальной сети является только каждый третий, что оставляет большое пространство для роста.

В рамках увеличения присутствия на рынке СНГ Vertiv активно развивает отношения с партнерами, в том числе в рамках знаковых для рынка проектов в области поддержки ЦОД. Так, в июне 2018 года компания объявила о расширении партнерства с российским оператором ЦОД IXcellerate, с которым сотрудничает с 2013 года. На протяжении 5 лет Vertiv поставляла оператору продукты для управления температурным режимом, включая воздушные кондиционеры для охлаждения компьютерных залов с использованием хладагента, а также инновационные адиабатические чиллеры с фрикулингом Liebert® AFC.

Теперь IXcellerate будет поставляться не только оборудование для критически важного управления температурным режимом, но и эффективные источники бесперебойного питания Liebert EXL S1. Эти инновационные устройства обеспечивают беспрецедентный на сегодняшнем рынке уровень КПД двойного преобразования до 97 и 99 % в режиме ECO, а также возможность оптимизировать энергоэффективность ИБП при частичной загрузке.

«Позиция главы представительства Vertiv в России и Беларуси – большая ответственность, и я невероятно воодушевлен возможностью взять ее на себя. Наши страны – огромный рынок, для работы с которым необходимо ясное понимание особенностей экономики и специфики бизнеса. Я буду рад применить свой опыт и знания, чтобы обеспечить обслуживание клиентов Vertiv на высочайшем уровне и полностью соответствовать их ожиданиям», – отметил Николай Харитонов.

«Я рад приветствовать Николая в Vertiv. Россия и Беларусь – важные рынки для нашей компании, и мы рады возможности усилить нашу команду опытным топ-менеджером, имеющим огромный опыт продаж в этом регионе, – сказал Джордано Альбертаци (Giordano Albertazzi), президент Vertiv в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA). – Наши стратегические планы в регионе EMEA включают активное расширение в СНГ, и Николай Харитонов – именно тот лидер, который поможет нам воплотить их в жизнь».