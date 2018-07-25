В мобильном приложении «Ингосстраха» появилась опция самоосмотра квартир и домов. Теперь застраховать квартиру или дом в «Ингосстрахе» клиенты могут в приложении Ingomobile, используя новую функцию самоосмотра. Для этого достаточно сделать расчет стоимости по нужным параметрам в самом приложении, на сайте или по телефону, после чего записать пару коротких видео с обзором квартиры или дома и отправить их через Ingomobile в «Ингосстрах». После проверки записи останется только оплатить полис.

Как работает «самоосмотр»: клиент скачивает Ingomobile, делает расчет или вводит номер ранее полученного расчета в контакт-центре или на сайте, снимает видео и делает пару обязательных фотографий инженерного оборудования (котлы и т.п.). Если по условиям договора страхуются дорогие элементы движимого имущества или другие предметы, которые ранее требовали отдельной оценки, то по этим элементам также нужно будет сделать по 1-2 фотографии (например, дорогие люстры или снегоходы в гараже). Останется указать только адрес квартиры или дома и внести в короткую анкету-опросник информацию о том, из какого материала в помещении стены и перекрытия. После проверки фото и видео в «Ингосстрахе» клиенту приходит push-уведомление о завершении процедуры и остается только оплатить страховой полис через Ingomobile. Само приложение будет отражать статус проверки отправленных документов, так что клиенты смогут видеть процесс в режиме реального времени. После оплаты полис отправляется на e-mail и размещается в Ingomobile.

С начала этого года приложение позволяет клиентам заключать с функцией самостоятельного осмотра договоры страхования каско – процесс в каско отличается наличием видеозвонка от специалистов «Ингосстраха» для короткой онлайн видеосъемки объекта с разных сторон.

Приложение Ingomobile интересно не только в части самостоятельных осмотров, кроме этого, в нем есть много других крайне полезных функций: оформление и продление полисов ОСАГО, страхования для выезда за рубеж и путешествий по России, страхования ответственности. Приложение показывает все действующие и архивные полисы. Любые данные, которые были ранее указаны пользователем, автоматически сохраняются. При повторном оформлении не нужно заново вводить адреса и телефоны, информацию о водителях, путешествующих, что позволяет тратить на оформление документа меньше минуты. Также приложение напомнит об окончании срока действия полиса и предложит его продлить, клиенты по направлению ДМС смогут увидеть весь список своих клиник с номерами телефонов и адресами и т.д.

«Сегодня мы инвестируем достаточно серьезные средства в развитие ИТ-технологий, чтобы предлагать нашим клиентам лучший сервис на рынке. Именно поэтому мы не останавливаемся на достигнутом и постоянно усовершенствуем Ingomobile, включая новые опции и возможности, полезные для клиентов, – отметил генеральный директор компании "Ингосстрах" Михаил Волков. – Опция самоосмотра при страховании квартиры, дома или каско автомобиля позволяет клиентам экономить время и оформлять страховые договоры буквально в несколько кликов без отрыва от жизни. Приложение активно развивается, и мы делаем активную ставку на качественное наращивание страховых и нестраховых услуг, представленных в приложении. Каждые 2-3 недели приложение обновляется и клиентам открываются все новые и новые возможности».