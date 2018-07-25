Snips представила голосового помощника Snips AIR защитой персональных данных

Snips объявила о запуске нового голосового помощника для дома Snips AIR с системой защиты персональных данных пользователей. Устройство будет доступно на рынке в конце 2019 года, а поддержка русского языка появится в 2020.

Компания Snips была основана в 2013 году и с тех пор привлекла финансирование в размере 22 млн евро. Snips уже сотрудничает с французскими и международными производителями оборудования, от бытовой техники до умных автомобилей и сложных промышленных устройств, которые ищут способы инновационного развития.

В Snips убеждены, что в ближайшие годы большинство устройств будет оборудовано голосовыми помощниками, поскольку голос — наиболее естественный способ взаимодействия между человеком и машиной. Компания предлагает корпоративным клиентам свою технологию по схеме white label.

Основное отличие технологии Snips от других решений заключается в том, что распознавание голоса происходит непосредственно на устройстве без использования облачных технологий или соединения с интернетом, что обеспечивает сохранность данных пользователей и целостность бренда производителей оборудования.

В настоящий момент технология доступна на английском, французском, немецком и японском языках. Запуск русского языка намечен на 2020 год.

Snips AIR — новый проект компании, экосистема, которая включает голосовой помощник Snips AIR для дома, магазин голосовых приложений и набор возможностей для разработчиков. Обработка голосовых данных в экосистеме Snips AIR также выполняется локально на устройстве без использования интернета и облачных технологий.

В комплект Snips AIR будет входить несколько встроенных приложений для самых популярных пользовательских запросов: с помощью помощника можно управлять всеми устройствами в помещении, освещением и температурой, открывать и закрывать окна, готовить пищу, а также узнавать погоду, дату и время, создавать напоминания и события в календаре.

Новые приложения для своего устройства пользователи могут приобрести в магазине приложений Snips app store в обмен на токены Snips AIR. Эти приложения создает и публикует сообщество разработчиков Snips так же в обмен на токены в качестве вознаграждения. Сейчас сообщество Snips насчитывает около 14000 разработчиков.

Использование токенов для обеспечения работы магазина приложений означает, что Snips не будет влиять на то, что создают разработчики, — сообщество самостоятельно принимает решения и курирует работу Snips app store. Такой механизм обеспечивает публикацию только высококачественных приложений и исключает возможность цензуры, которая часто встречается в магазинах мобильных приложений. Кроме того, это гарантирует, что в отличие от централизованных помощников, Snips не получает никаких данных о своих пользователях.

Производители оборудования также могут интегрировать экосистему Snips AIR в свои продукты и предлагать своим клиентам доступ к магазину приложений и сообществу разработчиков, гарантируя при этом конфиденциальность данных для своих клиентов.

«Существующие голосовые помощники олицетворяют все недостатки сегодняшнего интернета: личные данные хранятся централизованно, у пользователей нет права на конфиденциальность, разработчики должны делиться своими данными с интернет-гигантами, при этом не получая вознаграждения за создание и публикацию приложений... Благодаря децентрализации всей нашей голосовой экосистемы, мы можем обеспечить защиту личных данных пользователей и позволяем нашему сообществу разработчиков получать выгоду от этой новой экосистемы, не беспокоясь о цензуре. Устройство Snips AIR, которое будет доступно на рынке в конце 2019 года, предложит реальную альтернативу потребителям и производителям оборудования, которые заботятся о защите персональных данных», — сказал Ранд Хинди, соучредитель и главный исполнительный директор компании Snips.