«Смарт-софт» выпустила новую версию Traffic Inspector Next Generation
«Смарт-софт» сообщила о выходе новой версии программно-аппаратного универсального шлюза безопасности (UTM) и системы обнаружения (предотвращения) вторжений Traffic Inspector Next Generation.
Traffic Inspector Next Generation версии 1.3.1 базируется на OPNsense версии 18.1.9. Весь перечень изменений в OPNsense 18.1.9 представлен на сайте проекта.
Доработки команды «Смарт-софт» в новом релизе Traffic Inspector Next Generation: система: запись лога на удаленный лог-сервер по протоколу TCP; APU-устройства: кнопка сброса в настройки по умолчанию, управление светодиодами; администрирование: ACL для управления доступом к плагинам; плагин os-kaspersky: возможность редактирования шаблонов ответов прокси; прокси: кастомизированные шаблоны ответов для разных причин блокировки; перевод назначений настроек tunnables.
Также был доработан перевод на русский язык и исправлены обнаруженные ошибки.
Универсальный шлюз безопасности (UTM) и система обнаружения (предотвращения) вторжений Traffic Inspector Next Generation предназначен для организации контролируемого доступа к интернету корпоративных компьютерных сетей и их защиты от внешних угроз. Относится к классу Unified Threat Management. Базируется на открытом коде проекта OPNsense.
Traffic Inspector Next Generation обеспечивает фильтрацию на разных уровнях модели OSI и управление через веб-интерфейс по защищенному HTTPS-подключению, а также по протоколу SSH с использованием терминального доступа. Решение разворачивается в роли шлюза на границе корпоративной сети и позволяет контролировать информационные потоки между локальной сетью и интернетом.
Модели в линейке: S 100: для небольших домашних и офисных сетей. В качестве аппаратной платформы используются компьютеры x86-64 малого форм-фактора (152,4 x 152,4 мм); M 1000: для среднего бизнеса, учреждений госсектора, образования и здравоохранения. Аппаратная платформа: стоечные серверы Depo, Lenovo, D-link форм-фактора 1U; L 1000+: топовая модель для крупных коммерческих, государственных, образовательных организаций и учреждений здравоохранения. Использует мощные стоечные серверы Depio, Lenovo, D-link форм-фактора 1U.