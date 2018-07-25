«Мегафон» представил решение для защиты информации на мобильных устройствах

«Мегафон» представил решение для защиты информации на смартфонах и планшетах – «Мегафон антивзлом». Технологическим партнером решения выступила компания Check Point.

«Мегафон антивзлом» – новое приложение для защиты мобильных устройств с более широкой, чем у обычного антивируса, функциональностью. Помимо защиты от вирусов и зараженных файлов «Антивзлом» позволяет предотвратить перехват данных по сети, защищает от атак через сети Wi-Fi, а также от фишинговых сообщений и вредоносных сайтов, через которые мошенники могут украсть логины и пароли пользователя. Решение также позволяет избежать блокировки устройств из-за вирусов-шифровальщиков и другого вредоносного программного обеспечения.

«Мегафон антивзлом» станет надежным помощником для корпоративных клиентов. Решение защитит от кражи денег и коммерческих данных при попытке перехвата сетевого трафика и «предупредит» об опасности с помощью push-уведомлений. Приложение доступно на операционных системах iOS и Android. В основе приложения лежат технологии Check Point семейства SandBlast – унифицированного кроссплатформенного решения для защиты от вредоносных программ и угроз нулевого дня.

«Мобильные устройства из средств связи превратились в центры управления многими сферами жизни – здоровьем, финансами, бизнесом. Но развиваются и мошеннические схемы, и антивирус – когда-то эффективное средство защиты больше не может обеспечить полную безопасность данных, – отметил Олег Алексеев, руководитель по услугам для корпоративного бизнеса "Мегафона". – По данным исследования компании IDC, в 2018 г. российский рынок защиты мобильных устройств составит около 600 млн руб. и будет расти на 7% в год. Мы видим большие перспективы в этом направлении и уверены, что мощная и защищенная инфраструктура "Мегафона" обеспечит сохранность данных наших клиентов».

«Пользователи все чаще сталкиваются с банковскими троянами, рекламными и шпионскими вредоносными программами, которые пытаются собрать конфиденциальные данные. Согласно отчету Check Point, в прошлом году каждая компания хоть раз подвергалась какому-либо виду мобильных атак. Несмотря на это, 97% организаций не готовы к защите от современных атак, среди которых широко распространены мобильные вирусы-шифровальщики и облачные уязвимости. Партнерское решение с "Мегафоном" – это наше первое соглашение с оператором в России, которое даст бизнесу и обычным пользователям простое решение для защиты персональной информации и денежных средств», – отметил Василий Дягилев, глава представительства Check Point Software Technologies в России и СНГ.

Услуга доступна для корпоративных клиентов «Мегафона», ежемесячная абонентская плата составляет 99 руб. Новые пользователи могут протестировать решение – в течение первого месяца воспользоваться приложением можно бесплатно. А клиенты премиальных тарифов «Управляй! Менеджер» и «Управляй! Руководитель» могут воспользоваться услугой без дополнительной оплаты.