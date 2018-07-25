Карта «Кукуруза» теперь доступна в магазинах сети «Связной» | «Евросеть»

Программа лояльности и карта «Кукуруза» стала доступна в любом из 5,5 тыс. магазинов крупнейшей технологичной сети «Связной» | «Евросеть». Число офисов по обслуживанию клиентов опережает большинство российских банков и уступает только Сбербанку и «Почта Банку», делая получение и использование карты «Кукуруза» одним из самых удобных для клиентов на всей территории России.

Преимущество карты «Кукуруза» – это обслуживание во всех магазинах Связной и Евросеть, вне зависимости от того, в каком именно магазине или регионе клиент оформлял карту. Сотрудники ритейлера обладают необходимыми компетенциями в сфере технологичных банковских продуктов и расскажут клиентам о всех возможностях карты.

Дагмара Иванова, коммерческий директор объединенной компании «Связной» | «Евросеть», сказала: «Кукуруза» — это сильный продукт с большим потенциалом. Мы будем развивать карту как крупнейший финансовый маркетплейс, объединять внутри одного продукта услуги и сервисы от различных компаний-партнеров, собирать воедино потребности клиента и предоставлять максимальное удобство и выгоду нашим клиентам».

Карта «Кукуруза» — продукт, объединяющий преимущества бонусных и банковских карт. Программа лояльности карты «Кукуруза» предусматривает получение до 30% бонусными рублями за оплату товаров в розничных магазинах и в онлайн-каналах. Оплатить бонусными рублями можно до 99% покупки в магазинах Евросеть и Связной, Перекресток и т.д.

«Кукуруза» — это не только бонусная, но и банковская карта, предоставляющая своим клиентам широкий спектр услуг при бесплатном годовом обслуживании. Держатели карт могут подключить услугу «Проценты на остаток» и получать до 6,5% годовых с ежемесячной выплатой, а также без процентов снимать денежные средства в любом банкомате (при сумме от 5000 до 50 000 рублей), в том числе в зарубежных банкоматах. Одно из ключевых преимуществ карты – оплата покупок и снятие наличных в евро и долларах по курсу Банка России без дополнительных комиссий за конвертацию. Обладатели карты могут также оформить кредитный лимит до 300 000 рублей без процентов сроком до 55 дней.

Теперь бонусные рубли начисляются не только за покупки в Евросети и Связном, но и за привычные ежедневные операции по карте — до 3% бонусных рублей. Карты «Кукуруза» доступны для оформления в обновленном современном дизайне.

Клиентам также стала доступна услуга переноса плюсов с карты «Связной Клуб» на карту «Кукуруза». Более того, использовать бонусные рубли и скидки карты можно при покупке товаров в магазине Связной. При оплате покупатель может погасить бонусными рублями практически всю сумму чека, заплатив всего 1 рубль. А магазины Евросети начнут принимать на списание и начисление плюсов карты «Связной клуб».