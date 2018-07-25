Baring Vostok стал стратегическим партнером ИТ-компании Itransition

Itransition, один из ведущих белорусских разработчиков программных решений и поставщик полного спектра ИТ-услуг, сообщил о продаже миноритарного пакета акций инвестиционному фонду Baring Vostok. Сделка позволит сторонам значительно усилить сервисное предложение Itransition, расширить географию присутствия и продолжить активно развивать отрасль, привлекая на работу новых специалистов.

Основной упор в новом сотрудничестве будет делаться на усиление позиций Itransition на ключевых рынках сбыта – США и странах Евросоюза.

«Мы очень высоко ценим возможность стать партнерами компании и видим большие перспективы роста Itransition с учетом сильной команды менеджеров и основателей, высокой квалификации инженерных кадров и быстро растущего рынка заказных разработок. Выработанная в рамках нового сотрудничества стратегия позволит компании укрепить свои позиции практически по всем направлениям текущей деятельности. При этом обеим сторонам станет доступен более масштабный спектр ИТ-услуг», – отметила старший партнер Baring Vostok Елена Ивашенцева.

На данный момент в России открыты два центра разработки компании Itransition в Санкт-Петербурге и Рязани. После сделки компания планирует продолжать активно расширять центры разработки в России и Белоруссии.

«Начиная сотрудничество с Baring Vostok, мы следуем глобальным целям компании Itransition, которые затрагивают все аспекты ее развития: активный рост в текущих и новых регионах, усиление нашего сервисного предложения за счет развития необходимых компетенций внутри компании, а также усиление текущего предложения за счет M&A», – сказал генеральный директор компании Itransition Алексей Демичев.

Стратегия развития Itransition после сделки будет утверждаться советом директоров,

куда войдут представители Baring Vostok. Основатель компании Сергей Гвардейцев продолжит играть лидирующую роль в определении вектора развития бизнеса и займет пост председателя совета директоров.