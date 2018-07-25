«АМТ-Груп» подвела итоги цифрового телевещания на ЧМ 2018

«АМТ-Груп» объявила о завершении проекта по обеспечению доставки и распространению цифровых ТВ-сигналов Full HD с применением технологий IPTV и DVB-C на объектах проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. 8 500 телевизионных экранов и 3 000 рабочих мест комментаторов на медиа-трибунах транслировали матчи в режиме реального времени. Впервые в проекте национального масштаба практически все использованные технические решения, включая коммутационное оборудование, созданы российскими компаниями.

Работы выполнялись в рамках государственного контракта, заключенного с Национальным Центром Информатизации - дочерней компанией госкорпорации «Ростех», единственного исполнителя проекта по созданию инфраструктуры связи и ИТ для Чемпионата мира по футболу 2018 и Кубка конфедераций 2017.

Главной задачей «АМТ-Груп» были разработка и подбор технических решений, формирование проектной команды для предоставления услуг кабельного телевидения (КТВ) на высочайшем уровне с учетом жестких требований и стандартов FIFA. Согласно этим стандартам максимальное время задержки на время распространения и воспроизведения видеосигнала на средстве отображения на медиа-трибунах (комментаторские кабины) не должно превышать 300 мсек (0,3 сек).

«Стоит особо подчеркнуть, что предметом контракта было оказание услуг с максимально высоким уровнем SLA на период всего ЧМ, что значительно повышало нашу ответственность перед государственным заказчиком, - отметил Александр Гольцов, генеральный директор «АМТ-Груп». – Технические подробности никого не интересовали, главное, что от нас требовалось – обеспечение бесперебойной трансляции и решение любых нештатных ситуаций в течение 5 минут. Все это было достигнуто за счет слаженной работы всей команды проекта и опыта, приобретенного во время проведения Кубка конфедераций 2017».

К проведению ЧМ 2018 практически с «нуля» была построена сеть кабельного телевидения, объединившая десятки объектов от Калининграда до Екатеринбурга с расположенным в Москве Международным вещательным центром. Помимо спортивных сооружений в их число также вошли штаб-квартиры FIFA и арбитров, 15 гостиниц и другие несоревновательные объекты. Всего услуга была оказана на 39 объектах. В течение чемпионата ежедневно с 08:00 до 02:00 поддерживалась трансляция 19 телевизионных каналов. В некоторые дни Чемпионата обеспечивалась одновременная трансляция четырех матчей.

Подготовка к мероприятиям ЧМ 2018 началась практически сразу после завершения Кубка конфедераций FIFA 2017. Использованные в рамках КК 2017 технологические решения были значительно изменены. На этапе подготовки и планирования в собственной лаборатории «АМТ-Груп» было организовано масштабное тестирование оборудования и программного обеспечения, задействованного в проекте. Благодаря опыту, полученному при проведении Кубка конфедераций 2017, а также наличию у компаний-поставщиков необходимого количества разработчиков удалось создать технический комплекс, максимально полно удовлетворяющий требованиям технического задания.

Созданная система КТВ обеспечивала передачу multicast трафика на стадионах (на ТВ-приёмники в местах общего пользования, VIP-ложах, зонах гостеприимства и др.) и в Международном вещательном центре, а также доставку потоков видеосигналов на мониторы на медиа-трибунах (комментаторские места) и в ТВ-студии.

ТВ-сигналы формировались как централизованно (для всех стадионов), так и локально. 19 ТВ-каналов формировались централизованно в Международном вещательном центре мероприятия и затем доставлялись до всех стадионов через сеть передачи данных. На каждом стадионе формировались 4 локальных ТВ-канала. Сигнал поступал на цифровые приемники (STB), подключенные к сети Ethernet, либо на телевизоры со встроенным DVB-C тюнером в случае доставки сигналов по HFC-сети. Система обеспечивала доставку ТВ-сигналов более, чем к 5 000 потребителям в сети DVB-C и 3 500 потребителям IPTV, а также на 3 000 рабочих мест на медиа-трибунах. В зависимости от степени интереса к матчу на медиа-трибунах одновременно работали до 350 комментаторов, каждое рабочее место было оснащено двумя мониторами для просмотра повторов, крупных планов, получения статистических данных и трансляций параллельно идущих на других стадионах матчей.

Для контроля качества предоставляемых услуг «АМТ-Груп» в техническом решении предусмотрела наличие централизованной системы мониторинга, позволяющей контролировать качество как входного, так и выдаваемого в сеть передачи данных ТВ-сигнала. Также в сегменте IPTV проводился удаленный контроль цифровых приемников (STB) для получения информации о качестве доставляемых цифровых телевизионных каналов.

В проекте «АМТ-Груп» использовала, в подавляющем большинстве, оборудование отечественного производства. Сети передачи данных для кабельного телевидения были построены на оборудовании компании «ЭЛТЕКС», распределенная система мониторинга и контрольной записи – на оборудовании компании «Стрим Лабс». Для кодирования видеосигнала без задержки использовались решения компаний «Элекард», SumaVision и Vector Tantrax. Для преобразования и вещания сигналов HD-SDI применялось решение WISI. Технологическая платформа IPTV разрабатывалась совместно компаниями «АМТ-Груп» и ЭЛТЕКС.

Для работы над проектом была сформирована проектная группа из более, чем 150 человек, в которую вошли специалисты компаний-поставщиков и региональные партнеры «АМТ-Груп». Для выполнения требования по непрерывности оказания услуги на объектах были организованы дежурные смены из 7 – 9 человек, состоящие из инженеров «АМТ-Груп», а также специалистов компаний-партнеров. Слаженная работа всех участников команды и грамотное управление проектом сделали возможным своевременное начало предоставления услуг на объектах ЧМ 2018. Строительная готовность части объектов позволила начать пуско-наладочные работы всего за две недели до начала оказания услуг. В сжатые сроки проектная команда «АМТ-Груп» осуществила согласование и координацию совместных действий со смежными субподрядными организациями, задействованными на проекте в качестве соисполнителей НЦИ и АНО «Спорт-Ин» по соответствующим государственным контрактам.