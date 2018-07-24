SAP и Lufthansa запустили конкурс разработки блокчейн-сервисов для авиационной индустрии

Lufthansa Innovation Hub и SAP.iO Foundry объявили о начале совместного конкурса, чтобы найти технологические решений, которые помогут оптимизировать работу с клиентами и улучшить бизнес-процессы, цепочки поставок и процессы техобслуживания в авиалиниях.

Сегодня существует лишь несколько продуктов с использованием технологий блокчейн, которые могли бы в долгосрочной перспективе повлиять на хозяйственные процессы в авиационной индустрии и при этом смогли выйти рынок.

Чтобы изменить эту ситуацию, Lufthansa Innovation Hub совместно с программой SAP.iO Foundries запустили в Берлине инициативу Aviation Blockchain Challenge. Её цель – привлечь внимание к потенциалу технологий блокчейн для авиационной индустрии, раскрыть прорывные идеи в различных сферах применения приложений и начать пилотные проекты.

Дипак Кришнамёрфи (Deepak Krishnamurthy), директор по стратегическим вопросам и исполнительный вице-президент в SAP, также ответственный за данный конкурс, сказал: «SAP счастлив быть партнёром Lufthansa в данной инновационной инициативе для стартапов, которая поможет переосмыслить с использованием блокчейна традиционные процессы по обслуживанию пассажиров, эксплуатацию на воздушных линиях и цепочки поставок. Лидирующие в отрасли возможности сервиса SAP Leonardo Blockchain, ведущие позиции и экспертиза Lufthansa в авиационной индустрии помогут нам создать новую инновационную экосистему. Потенциально это может изменить всю трэвел-индустрию».

Результатом инициативы станет менторская программа, в рамках которой эксперты из Lufthansa Innovation Hub и SAP.iO помогут отобранным участников в дальнейшем развитии их решений.

Участники могут соревноваться в трёх категориях.

Traveler Challenge. В категории могут принять участие разработчики решений, которые будут приносить пользу путешественникам – от бронирования и приобретения билетов до программ лояльности и идентификации в аэропорту. Конечная цель – сделать обслуживание пассажиров более эффективным и беспроблемным.

Airline Challenge. В категории могут принять участие разработчики сервисов, которые связаны с операциями внутри авиакомпаний и связанными процессами – например, оптимизация обмена данными внутри компании и связей между разными департаментами.

Supplier Challenge. Категория для идей, которые связаны поиском новых подходов к обслуживанию и другим процессам в рамках цепочек поставок – от отслеживания и оцифровки документов и до прозрачного процесса проверки документации.

Подробная информация доступна на официальном сайте конкурса.